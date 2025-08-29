Рейтинг@Mail.ru
Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений
Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений
В Севастополе 819 семей, в которых воспитывается 1378 несовершеннолетних детей, уже в ближайшее время получат выплаты в пять тысяч рублей. Об этом в пятницу в... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 819 семей, в которых воспитывается 1378 несовершеннолетних детей, уже в ближайшее время получат выплаты в пять тысяч рублей. Об этом в пятницу в ходе заседания правительства доложила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.При этом Сулягина констатировала, что 347 заявлений не прошли. И основная причина – это ошибки в номере счета. Так, случалось, что люди подавали информацию о номере своей личной карточки, а не номера счета, как требовалось. Еще одной из форм ошибок являлось указание реквизитов не того лица, которое подает заявление. Например, "когда заявление подает мама, а счет указывает папин", уточнила она.Однако граждане, заявления которых не прошли из-за допущенных ошибок, будут уведомлены, и у них "будет возможность, опять же, через портал госуслуг или МФЦ подать дополнительное заявление, если у органа исполнительной власти не будет возможности корректировки", заверила директор департамента.По состоянию на сегодня в работе находятся свыше 35 тысяч заявлений, которые были поданы через региональный портал Госуслуги, еще 439 заявлений севастопольцы подали через МФЦ, отметила Сулягина.Также Сулягина напомнила, что работает горячая линия, где готовы отвечать на все вопросы граждан, подающих соответствующее заявление. Прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми стартовал в Севастополе 25 августа.Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеКомпенсация за покупку школьной формы: в Крыму изменился порядокВо всех сельских школах Севастополя создадут агроклассы
Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений

В Севастополе на выплату в 5 тыс рублей в казначейство подано 819 заявлений на 1378 детей

21:01 29.08.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНачало нового учебного года в России
Начало нового учебного года в России - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 819 семей, в которых воспитывается 1378 несовершеннолетних детей, уже в ближайшее время получат выплаты в пять тысяч рублей. Об этом в пятницу в ходе заседания правительства доложила директор департамента труда и социальной защиты населения города Елена Сулягина.
"Было передано (к этому моменту - ред.) 1166 заявлений на выплату <...> При этом из общего количества заявлений прошли и переданы на выплату в казначейство 819 заявлений на 1378 детей", - сообщила она, отметив, что средства должны поступить в самое ближайшее время, в пятницу.
При этом Сулягина констатировала, что 347 заявлений не прошли. И основная причина – это ошибки в номере счета. Так, случалось, что люди подавали информацию о номере своей личной карточки, а не номера счета, как требовалось. Еще одной из форм ошибок являлось указание реквизитов не того лица, которое подает заявление. Например, "когда заявление подает мама, а счет указывает папин", уточнила она.
Однако граждане, заявления которых не прошли из-за допущенных ошибок, будут уведомлены, и у них "будет возможность, опять же, через портал госуслуг или МФЦ подать дополнительное заявление, если у органа исполнительной власти не будет возможности корректировки", заверила директор департамента.
По состоянию на сегодня в работе находятся свыше 35 тысяч заявлений, которые были поданы через региональный портал Госуслуги, еще 439 заявлений севастопольцы подали через МФЦ, отметила Сулягина.
"И сегодня коллеги передали нам 3537 заявлений с пометкой "принято на назначение", мы их отработаем и также будем понимать, сколько там ошибок и сколько пойдет на выплату", - доложила она в ходе заседания.
Также Сулягина напомнила, что работает горячая линия, где готовы отвечать на все вопросы граждан, подающих соответствующее заявление. Прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми стартовал в Севастополе 25 августа.
Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.
