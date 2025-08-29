На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов
Удары российских войск повредили инфраструктуру двух третей предприятий ВПК Украины – МО
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима. В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - сказал он.
Белоусов особо отметил удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных беспилотников дальнего действия.
По данным Минобороны, с 23 по 29 августа Вооруженными силами России нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ и другие объекты.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
