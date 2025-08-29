https://crimea.ria.ru/20250829/na-ukraine-povrezhdena-infrastruktura-62-predpriyatiy-vpk--belousov-1149078110.html

На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов

На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов - РИА Новости Крым, 29.08.2025

На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов

В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Белоусов особо отметил удары, снижающие возможности наращивания производства, а также наносимые по логистическим центрам и площадкам запуска ударных беспилотников дальнего действия.По данным Минобороны, с 23 по 29 августа Вооруженными силами России нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан", нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ и другие объекты.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазамСерия взрывов прогремела в Киеве - в городе полыхают пожарыГрупповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка

