На севере Крыма ограничат движение по мосту

Между Джанкоем и Красноперекопском ограничат движение по путепроводу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между Джанкоем и Красноперекопском ограничат движение по одному из путепроводов из-за аварийного состояния конструкции. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.
"Введено ограничение движения для всех транспортных средств по путепроводу, расположенному на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Таврида – Джанкой – Красноперекопск км 15+500", – сказано в сообщении.
Ограничения связаны с аварийным состоянием путепровода, движение ограничивают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
На данном участке установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, предупредили в республиканской службе автодорог.
"Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Они дадут возможность построить первый 25-километровый участок дороги.
