Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма ограничат движение по мосту - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/na-severe-kryma-ogranichat-dvizhenie-po-mostu-1149068270.html
На севере Крыма ограничат движение по мосту
На севере Крыма ограничат движение по мосту - РИА Новости Крым, 29.08.2025
На севере Крыма ограничат движение по мосту
В Крыму между Джанкоем и Красноперекопском ограничат движение по одному из путепроводов из-за аварийного состояния конструкции. Об этом предупредили в Службе... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T12:17
2025-08-29T12:17
ремонт дорог
крым
безопасность
служба автомобильных дорог республики крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111232/84/1112328410_0:546:5520:3651_1920x0_80_0_0_5a2f14051367b64dd7950208667ebbb7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между Джанкоем и Красноперекопском ограничат движение по одному из путепроводов из-за аварийного состояния конструкции. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.Ограничения связаны с аварийным состоянием путепровода, движение ограничивают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.На данном участке установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, предупредили в республиканской службе автодорог."Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Они дадут возможность построить первый 25-километровый участок дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую областьНа границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в КрымРемонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111232/84/1112328410_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_39a8044659af36eec584ec8de4910e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ремонт дорог, крым, безопасность, служба автомобильных дорог республики крым, новости крыма
На севере Крыма ограничат движение по мосту

Между Джанкоем и Красноперекопском ограничат движение по путепроводу

12:17 29.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Дорожный знак "Объезд" на ул. Толстого в Симферополе
Дорожный знак Объезд на ул. Толстого в Симферополе - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между Джанкоем и Красноперекопском ограничат движение по одному из путепроводов из-за аварийного состояния конструкции. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.
"Введено ограничение движения для всех транспортных средств по путепроводу, расположенному на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Таврида – Джанкой – Красноперекопск км 15+500", – сказано в сообщении.
Ограничения связаны с аварийным состоянием путепровода, движение ограничивают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
На данном участке установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, предупредили в республиканской службе автодорог.
"Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Они дадут возможность построить первый 25-километровый участок дороги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую область
На границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в Крым
Ремонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы
 
Ремонт дорогКрымБезопасностьСлужба автомобильных дорог Республики КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10За вырубку деревьев в заказнике "Ласпи" в Крыму взыщут 140 тысяч рублей
12:49Трамп намерен отменить одобренный конгрессом пакет иностранной помощи
12:41На южном берегу Крыма накрыли ячейку "Свидетелей Иеговы"* - видео
12:31Семь групповых ударов нанесены по военным объектам Украины
12:19В Симферопольском районе тушат пожар на 150 гектарах
12:17На севере Крыма ограничат движение по мосту
12:06Смертельный отдых: в Крыму на воде погибли 17 человек
11:45На Керченском полуострове будут работать саперы
11:33В Крыму на страусиной ферме нашли опасный батут
11:09Первый случай лихорадки чикунгунья выявлен в России
10:43Опасность рентгеновского излучения – на Солнце произошли сильные вcпышки
10:17Передавали данные врагу – ФСБ задержала агентов Киева в Ярославле
10:00Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех
09:42На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
09:30Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
09:25Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
09:17Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
08:59Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
08:48Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
08:39Умер композитор Родион Щедрин
Лента новостейМолния