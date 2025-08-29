https://crimea.ria.ru/20250829/na-severe-kryma-ogranichat-dvizhenie-po-mostu-1149068270.html

На севере Крыма ограничат движение по мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. В Крыму между Джанкоем и Красноперекопском ограничат движение по одному из путепроводов из-за аварийного состояния конструкции. Об этом предупредили в Службе автомобильных дорог Республики Крым.Ограничения связаны с аварийным состоянием путепровода, движение ограничивают в целях обеспечения безопасности дорожного движения.На данном участке установлены информационные щиты и соответствующие дорожные знаки, предупредили в республиканской службе автодорог."Просим участников дорожного движения руководствоваться данной информацией при выборе маршрута движения", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что правительство России направит более полумиллиарда рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму. Средства предназначены для обеспечения строительства трассы 35А-002 (Е-105), идущей через Симферополь, Алушту и Ялту. Они дадут возможность построить первый 25-километровый участок дороги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начат ремонт федеральной магистрали из Крыма в Херсонскую областьНа границе с Херсонской областью завершают ремонт участка дороги в КрымРемонт подпорных стен в Севастополе – как идут работы

