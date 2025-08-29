Рейтинг@Mail.ru
На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
https://crimea.ria.ru/20250829/na-kubani-v-massovom-dtp-s-tremya-furami-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-1149065582.html
На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены - РИА Новости Крым, 29.08.2025
На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
Один человек погиб и двое пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей на автодороге "Кавказ". Об этом сообщает официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей на автодороге "Кавказ". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла накануне днем. Водитель автомобиля Fuso не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Jaguar, MAN, ГАЗель и КАМАЗ, уточнили в пресс-службе.По факту аварии проводится проверка. Раннее возле границы с Крымом также произошло смертельное ДТП с фурами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Влетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную авариюПассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в СевастополеНа Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены

Смертельное ДТП с тремя фурами произошло в Краснодарском крае на автодороге "Кавказ""

09:42 29.08.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей на автодороге "Кавказ". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла накануне днем. Водитель автомобиля Fuso не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Jaguar, MAN, ГАЗель и КАМАЗ, уточнили в пресс-службе.
"В результате ДТП погиб водитель автомобиля Fuso, водитель и пассажир Jaguar с травмами различной степени тяжести доставлены в медучереждение", - говорится в сообщении.
По факту аварии проводится проверка.
Раннее возле границы с Крымом также произошло смертельное ДТП с фурами.
