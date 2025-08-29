На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены

https://crimea.ria.ru/20250829/na-kubani-v-massovom-dtp-s-tremya-furami-odin-chelovek-pogib-i-dvoe-raneny-1149065582.html

россия

краснодарский край

новости

дтп

мвд по краснодарскому краю

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое пострадали в результате массового ДТП с участием пяти автомобилей на автодороге "Кавказ". Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Авария произошла накануне днем. Водитель автомобиля Fuso не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилями Jaguar, MAN, ГАЗель и КАМАЗ, уточнили в пресс-службе.По факту аварии проводится проверка. Раннее возле границы с Крымом также произошло смертельное ДТП с фурами.

