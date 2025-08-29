Рейтинг@Mail.ru
На Керченском полуострове будут работать саперы - РИА Новости Крым, 29.08.2025
На Керченском полуострове будут работать саперы
На Керченском полуострове будут работать саперы - РИА Новости Крым, 29.08.2025
На Керченском полуострове будут работать саперы
Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны проведут в Ленинском районе Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны проведут в Ленинском районе Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
На Керченском полуострове будут работать саперы

В Ленинском районе Крыма 29 августа на полигонах произведут подрыв боеприпасов

11:45 29.08.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике Крым
У мыса Ак-Бурун в Керчи уничтожены минометная мина и артиллерийский снаряд времен войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны проведут в Ленинском районе Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в районной администрации.
"29 августа во второй половине дня на территории Войковского сельского поселения, в 4-х км севернее от села Бондаренково, а также на Багеровском полигоне, планируются подрывы взрывоопасных предметов", – сказано в сообщении.
Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.
Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.
Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
Авиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
 
