На Керченском полуострове будут работать саперы
Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны проведут в Ленинском районе Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в...
2025-08-29T11:45
2025-08-29T11:45
2025-08-29T11:45
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Подрыв взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны проведут в Ленинском районе Крыма в пятницу во второй половине дня. Об этом предупредили в районной администрации.Крымчан и гостей полуострова просят не паниковать и воздержаться от посещения указанной территории, а также доверять только официальным источникам информации.Ранее сообщалось, что с начала лета и до 30 ноября на полигоне "Чауда" в Ленинском районе Крыма будут проводиться мероприятия по уничтожению боеприпасов.Кроме того, на территории Крыма и Севастополя регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыАвиабомбу весом в четверть тонны уничтожили в Севастополе250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
