Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область: главное за день - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область: главное за день
Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область: главное за день - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область: главное за день
Потери Вооруженные силы Украины с начала 2025 года превысили 340 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Украинские боевики... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T22:33
2025-08-29T22:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Потери Вооруженные силы Украины с начала 2025 года превысили 340 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Украинские боевики атаковали беспилотниками Орловскую область, пострадали мирные жители. Площадь лесного пожара под Геленджиком превысила 41 гектар. Власти США объявили об официальном закрытии USAID. В порту Новороссийска произошла утечка нефти в море. Над Крымом и Черным морем сбили 19 украинских беспилотников.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Потери ВСУ и успехи армии России в зоне СВОПотери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущего года составляют более 340 тысяч военнослужащих и 65 тысяч единиц техники, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.Он также отметил рост темпов продвижения российских войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700 квадратных километров.Кроме того, по данным министра, в результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины.Атака на Орловскую областьБоевики ВСУ ночью атаковали беспилотниками Орел и орловскую область.По данным губернатора региона Андрея Клычкова, пострадали четыре человека, им оказывается необходимая помощь.Также повреждены два здания в Орле и еще два – на территории других муниципалитетов Орловской области.Лесной пожар под ГеленджикомПлощадь лесного пожара, вспыхнувшего в лесничестве под Геленджиком после падения обломков украинского дрона, увеличилась до 41,5 гектара, сообщили в МЧС России.Пожар тушили более 430 специалистов и 92 единицы. Самолетом Бе-200ЧС и двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершено 37 сбросов воды общим объемом более 120 тонн.Закрытие USAIDАгентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою работу, сообщил госсекретарь Марк Рубио.По его словам, руководство Административно-бюджетного управления США занимается процессом ликвидации агентства, которое "давно сошло с рельсов".Рубио отметил, со времени, когда администрация США занялась деятельностью USAID, то есть с января текущего года, власти сэкономили американским налогоплательщикам "миллиарды долларов".Утечка нефти в порту НовороссийскаВ порту Новороссийска при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск произошла незначительная утечка нефти, сообщили в Росморречфлоте.Разлив был оперативно локализован, угрозы распространения нет. Было установлено 800 метров боновых заграждений.Как сообщили в Росприроднадзоре со ссылкой на информацию компании, в море попало порядка 30 кубометров нефти. Утечка произошла из-за разрыва морского соединения плавучего шланга при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве.Устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов.Уничтожение беспилотников над КрымомВ ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем.Позже губернатор Севастополя Развожаев сообщил об обнаружении в районе Малахова Кургана взрывоопасного предмета, предположительно, неразорвавшегося вражеского беспилотника, который ранее был посажен средствами РЭБ . Вследствие этого были введены временные ограничения движения транспорта на ряде улиц.Оперативные мероприятия по уничтожению взрывоопасного предмета были проведены, в 19.10 ограничения для всех видов транспорта сняты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область: главное за день

Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область – главное за день

22:33 29.08.2025
 
Главное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Потери Вооруженные силы Украины с начала 2025 года превысили 340 тысяч военнослужащих, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Украинские боевики атаковали беспилотниками Орловскую область, пострадали мирные жители. Площадь лесного пожара под Геленджиком превысила 41 гектар. Власти США объявили об официальном закрытии USAID. В порту Новороссийска произошла утечка нефти в море. Над Крымом и Черным морем сбили 19 украинских беспилотников.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Потери ВСУ и успехи армии России в зоне СВО

Потери вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущего года составляют более 340 тысяч военнослужащих и 65 тысяч единиц техники, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
Он также отметил рост темпов продвижения российских войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700 квадратных километров.
Кроме того, по данным министра, в результате 35 групповых ударов Вооруженных сил России в этом году повреждена инфраструктура двух третей предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Атака на Орловскую область

Боевики ВСУ ночью атаковали беспилотниками Орел и орловскую область.
По данным губернатора региона Андрея Клычкова, пострадали четыре человека, им оказывается необходимая помощь.
Также повреждены два здания в Орле и еще два – на территории других муниципалитетов Орловской области.
Лесной пожар под Геленджиком

Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в лесничестве под Геленджиком после падения обломков украинского дрона, увеличилась до 41,5 гектара, сообщили в МЧС России.
Пожар тушили более 430 специалистов и 92 единицы. Самолетом Бе-200ЧС и двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершено 37 сбросов воды общим объемом более 120 тонн.
Закрытие USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) официально прекращает свою работу, сообщил госсекретарь Марк Рубио.
По его словам, руководство Административно-бюджетного управления США занимается процессом ликвидации агентства, которое "давно сошло с рельсов".
Рубио отметил, со времени, когда администрация США занялась деятельностью USAID, то есть с января текущего года, власти сэкономили американским налогоплательщикам "миллиарды долларов".
Утечка нефти в порту Новороссийска

В порту Новороссийска при проведении погрузочной операции с танкером T. Semahat в акватории морского порта Новороссийск произошла незначительная утечка нефти, сообщили в Росморречфлоте.
Разлив был оперативно локализован, угрозы распространения нет. Было установлено 800 метров боновых заграждений.
Как сообщили в Росприроднадзоре со ссылкой на информацию компании, в море попало порядка 30 кубометров нефти. Утечка произошла из-за разрыва морского соединения плавучего шланга при проведении грузовых операций на выносном причальном устройстве.
Устанавливаются все обстоятельства аварии и точное количество попавших в море нефтепродуктов.
Уничтожение беспилотников над Крымом

В ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем.
Позже губернатор Севастополя Развожаев сообщил об обнаружении в районе Малахова Кургана взрывоопасного предмета, предположительно, неразорвавшегося вражеского беспилотника, который ранее был посажен средствами РЭБ . Вследствие этого были введены временные ограничения движения транспорта на ряде улиц.
Оперативные мероприятия по уничтожению взрывоопасного предмета были проведены, в 19.10 ограничения для всех видов транспорта сняты.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
