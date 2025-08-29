Рейтинг@Mail.ru
Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
Из-за аварии на сетях в Судаке обесточены около 10 улиц, а также три близлежащих села. Об этом предупредили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Судаке обесточены около 10 улиц, а также три близлежащих села. Об этом предупредили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что без света в Судаке остались абоненты шоссе Восточное. А также частично обесточены улицы Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также район Алчак.Кроме того, без энергоснабжения остались села Солнечная Долина, Прибрежное, Миндальное."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях

В Судаке обесточено около 10 улиц и три близлежащих села из-за аварии

15:57 29.08.2025 (обновлено: 16:06 29.08.2025)
 
© Администрация СимферополяРабота по замене ламп
Работа по замене ламп
© Администрация Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Судаке обесточены около 10 улиц, а также три близлежащих села. Об этом предупредили на предприятии "Крымэнерго".
"В городском округе Судак произошло отключение электроэнергии из-за аварии на сетях", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что без света в Судаке остались абоненты шоссе Восточное. А также частично обесточены улицы Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также район Алчак.
Кроме того, без энергоснабжения остались села Солнечная Долина, Прибрежное, Миндальное.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
Лента новостейМолния