https://crimea.ria.ru/20250829/masshtabnoe-otklyuchenie-sveta-v-sudake-prozoshlo-iz-za-avarii-na-setyakh-1149074149.html
Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
Из-за аварии на сетях в Судаке обесточены около 10 улиц, а также три близлежащих села. Об этом предупредили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T15:57
2025-08-29T15:57
2025-08-29T16:06
судак
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420051_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_07cc11a66cca6d2b01ed4c902f596053.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Судаке обесточены около 10 улиц, а также три близлежащих села. Об этом предупредили на предприятии "Крымэнерго".На предприятии уточнили, что без света в Судаке остались абоненты шоссе Восточное. А также частично обесточены улицы Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также район Алчак.Кроме того, без энергоснабжения остались села Солнечная Долина, Прибрежное, Миндальное."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым на пиковой мощности потребления электроэнергии – есть ли дефицитВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственность
судак
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420051_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b00b58ee3c654295e8ab1b0bdc94aeab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судак, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, крым
Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
В Судаке обесточено около 10 улиц и три близлежащих села из-за аварии
15:57 29.08.2025 (обновлено: 16:06 29.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях в Судаке обесточены около 10 улиц, а также три близлежащих села. Об этом предупредили на предприятии "Крымэнерго".
"В городском округе Судак произошло отключение электроэнергии из-за аварии на сетях", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что без света в Судаке остались абоненты шоссе Восточное. А также частично обесточены улицы Коммунальная, Алчак-Кая, Чобан-Заде, Ашик-Умер, Гаспринского, Манжил, Ачиклар, Георгиевская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также район Алчак.
Кроме того, без энергоснабжения остались села Солнечная Долина, Прибрежное, Миндальное.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – уточнили в "Крымэнерго".
Ранее в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев заявил ,что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей
и развитию сетевого комплекса.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: