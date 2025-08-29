Рейтинг@Mail.ru
Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250829/lesnoy-pozhar-pod-gelendzhikom--ogon-rasprostranilsya-na-415-gektara-1149064086.html
Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара
Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара
Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в лесничестве под Геленджиком после падения обломков украинского дрона, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T07:47
2025-08-29T08:41
пожар
геленджик
краснодарский край
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_0:74:1239:771_1920x0_80_0_0_d48893f8a914948015e4815661ad114d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в лесничестве под Геленджиком после падения обломков украинского дрона, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.Накануне вечером площадь пожара выросла до 32 гектаров из-за сильного ветра, информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным пресс-службы, в ночь на четверг в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания.Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 туриста заблокированы лесным пожаром под ГеленджикомВ тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолетВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
геленджик
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041214_57:0:1182:844_1920x0_80_0_0_77938ff5063780c09947c16cbaef8c05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, геленджик, краснодарский край, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия
Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара

Площадь лесного пожара под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара - МЧС

07:47 29.08.2025 (обновлено: 08:41 29.08.2025)
 
© Оперштаб Краснодарский крайЛесной пожар в Геленджикском лесничестве
Лесной пожар в Геленджикском лесничестве
© Оперштаб Краснодарский край
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в лесничестве под Геленджиком после падения обломков украинского дрона, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Накануне вечером площадь пожара выросла до 32 гектаров из-за сильного ветра, информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Площадь лесного пожара в лесничестве под Геленджиком увеличилась до 41,5 гектара", – говорится в сообщении МЧС.
По данным пресс-службы, в ночь на четверг в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.
Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.
В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания.
Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком
В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
ВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес
 
ПожарГеленджикКраснодарский крайНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
09:30Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
09:25Шторм надвигается на Крым: людей просят не выходить в море и горы
09:17Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
08:59Лесные пожары в Крыму – кто виновники и как их накажут
08:48Какие крымские города туристы выбирают в сентябре
08:39Умер композитор Родион Щедрин
08:36Православные христиане празднуют день Нерукотворного образа Иисуса Христа
08:19Крупный лесной пожар под Симферополем потушили
08:04"Ялтинский плюс": сладкий лук из Крыма будут выращивать на Ставрополье
07:47Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара
07:3719 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
07:14В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненый
06:59В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
06:44Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре
06:30Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник
06:05Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов
00:01Жара и холодный порывистый ветер: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 августа
23:07Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM
Лента новостейМолния