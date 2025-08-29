https://crimea.ria.ru/20250829/lesnoy-pozhar-pod-gelendzhikom--ogon-rasprostranilsya-na-415-gektara-1149064086.html

Лесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектара

Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в лесничестве под Геленджиком после падения обломков украинского дрона, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T07:47

2025-08-29T07:47

2025-08-29T08:41

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара, вспыхнувшего в лесничестве под Геленджиком после падения обломков украинского дрона, увеличилась до 41,5 гектара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.Накануне вечером площадь пожара выросла до 32 гектаров из-за сильного ветра, информировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По данным пресс-службы, в ночь на четверг в единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок о возгорании в лесном массиве округа из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов. В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания.Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 туриста заблокированы лесным пожаром под ГеленджикомВ тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолетВСУ атаковали Кубань: горят нефтеперерабатывающий завод и лес

