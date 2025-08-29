https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-most-seychas-ozhidanie-proezda-so-storony-kerchi-okolo-4-chasov-1149074871.html

Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

новости крыма

керчь

керченский пролив

тамань

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 1409 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани проезд свободный – очереди на прохождение досмотра нет.Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше. По состоянию на 9 часов утра на выезде из Крыма стояли 1610 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

