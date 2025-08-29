Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-most-seychas-ozhidanie-proezda-so-storony-kerchi-okolo-4-chasov-1149074871.html
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 1409 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T16:15
2025-08-29T16:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 1409 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани проезд свободный – очереди на прохождение досмотра нет.Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше. По состоянию на 9 часов утра на выезде из Крыма стояли 1610 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов

Перед Крымским мостом со стороны Керчи выстроилась очередь из 1409 машин

16:15 29.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчереди перед Крымский мостом
Очереди перед Крымский мостом - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 1409 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1409 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – говорится в сообщении.

Со стороны Тамани проезд свободный – очереди на прохождение досмотра нет.
Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше. По состоянию на 9 часов утра на выезде из Крыма стояли 1610 автомобилей.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуНовости КрымаКерчьКерченский проливТамань
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:53На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов
18:44Два пожара в Бахчисарайском районе Крыма: под угрозой село
18:39Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО
18:31Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
18:21Пьянов: ЦБ рассмотрит снижение ставки на 100 или 200 базисных пунктов
18:02В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
17:41В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
17:24Разлив нефти в порту Новороссийска - что известно
17:09В Крыму высадят 35 тысяч деревьев в городах и восстановят 100 га леса
16:51Время на выполнение "домашки": как это контролируют в Крыму
16:31Зеленский сделал откровенное признание о потерянных территориях
16:28В Сахарной головке под Севастополем снова пожар: горит частный дом
16:21В Севастополе в пятницу будет громко – пиротехники уничтожат боеприпасы
16:15Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
16:12В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев
15:57Масштабное отключение света в Судаке прозошло из-за аварии на сетях
15:31В Крыму чиновницу будут судить за халатность при покупке квартир сиротам
15:20В ВМС Украины признали гибель военных на корабле "Симферополь"
15:13В ВТБ описали "рецепт" стабильного валютного курса в августе
15:04В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
Лента новостейМолния