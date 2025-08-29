https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-most-seychas-ozhidanie-proezda-so-storony-kerchi-okolo-4-chasov-1149074871.html
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 1409 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T16:15
2025-08-29T16:15
2025-08-29T16:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
новости крыма
керчь
керченский пролив
тамань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:541:964:1083_1920x0_80_0_0_8b21dfd10b702529d5392b209138f27a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Проезда через Крымский мост со стороны Керчи ожидают 1409 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани проезд свободный – очереди на прохождение досмотра нет.Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше. По состоянию на 9 часов утра на выезде из Крыма стояли 1610 автомобилей.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745837_0:557:964:1280_1920x0_80_0_0_f44b4c270399d0d605ab674d4f5d257f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов
Перед Крымским мостом со стороны Керчи выстроилась очередь из 1409 машин