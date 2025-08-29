https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-most-seychas---zhdat-proezda-pridetsya-okolo-4-chasov-1149062595.html
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов
На Крымском мосту в пятницу утром выезда с полуострова ждут почти 1,5 тысячи авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T06:05
2025-08-29T06:05
2025-08-29T06:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
крым
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_032d9bed786f2bd1817bf7eef4d8490d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в пятницу утром выезда с полуострова ждут почти 1,5 тысячи авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250827/aksenov-probki-na-krymskom-mostu-vyzvany-usilennymi-merami-bezopasnosti-1149017880.html
крымский мост
крым
керчь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/06/1139378643_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0985cc88549d3b5c03879248c3700322.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма, крым, керчь
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов
На Крымском мосту со стороны Керчи многокилометровая очередь
06:05 29.08.2025 (обновлено: 06:06 29.08.2025)