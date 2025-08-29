Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов
На Крымском мосту в пятницу утром выезда с полуострова ждут почти 1,5 тысячи авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T06:05
2025-08-29T06:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в пятницу утром выезда с полуострова ждут почти 1,5 тысячи авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;
Крымский мост сейчас - ждать проезда придется около 4 часов

На Крымском мосту со стороны Керчи многокилометровая очередь

06:05 29.08.2025 (обновлено: 06:06 29.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту в пятницу утром выезда с полуострова ждут почти 1,5 тысячи авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1417 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
