Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания
2025-08-29T09:30
2025-08-29T09:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди со стороны Керчи, ждать проезда придется около 4-х часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань
09:30 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди со стороны Керчи, ждать проезда придется около 4-х часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1610 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 9 часов утра.

Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.
Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
