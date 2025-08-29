https://crimea.ria.ru/20250829/krymskiy-most-onlayn--aktualnye-dannye-ob-ocheredyakh-i-vremeni-ozhidaniya-1149065391.html

Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания

Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Крымский мост онлайн – актуальные данные об очередях и времени ожидания

На Крымском мосту очереди со стороны Керчи, ждать проезда придется около 4-х часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T09:30

2025-08-29T09:30

2025-08-29T09:30

крым

новости крыма

крымский мост

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

ситуация на дорогах крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148745859_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_aab2aaccadb9aeef765715e2917b35a4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту очереди со стороны Керчи, ждать проезда придется около 4-х часов. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу нет.Проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост – как доехать на машине и пройти досмотрВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского мостаКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крым

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань