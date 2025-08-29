Рейтинг@Mail.ru
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили
Ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике."В 08:00 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Между селами Равнополье и Кольчугино загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнял вильный ветер, который разгонял огонь. На месте работали сотрудники МЧС России, республики и администрации - всего 105 человек, а также 29 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 туриста заблокированы лесным пожаром под ГеленджикомЛесной пожар под Геленджиком – огонь распространился на 41,5 гектараВ тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили

Крупный лесной пожар в Симферопольском районе Крыма потушили

08:19 29.08.2025 (обновлено: 08:22 29.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"В 08:00 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Между селами Равнополье и Кольчугино загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнял вильный ветер, который разгонял огонь. На месте работали сотрудники МЧС России, республики и администрации - всего 105 человек, а также 29 единиц техники.
