Крупный лесной пожар под Симферополем потушили
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили
Ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T08:19
2025-08-29T08:19
2025-08-29T08:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике."В 08:00 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Между селами Равнополье и Кольчугино загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнял вильный ветер, который разгонял огонь. На месте работали сотрудники МЧС России, республики и администрации - всего 105 человек, а также 29 единиц техники.
Крупный лесной пожар под Симферополем потушили
Крупный лесной пожар в Симферопольском районе Крыма потушили
08:19 29.08.2025 (обновлено: 08:22 29.08.2025)