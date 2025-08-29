https://crimea.ria.ru/20250829/krupnyy-lesnoy-pozhar-pod-simferopolem-potushili-1149064316.html

Крупный лесной пожар под Симферополем потушили

Ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров в Симферопольском районе Крыма, потушили. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике."В 08:00 пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.Между селами Равнополье и Кольчугино загорелась сухая растительность. Ситуацию осложнял вильный ветер, который разгонял огонь. На месте работали сотрудники МЧС России, республики и администрации - всего 105 человек, а также 29 единиц техники.

