Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году
К капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года привели не сбросы американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а разгром... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T09:17
2025-08-29T08:56
история
ссср
вторая мировая война
япония
мнения
СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. К капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года привели не сбросы американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а разгром советскими войсками Квантунской армии. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы, историк и политолог Наталия Нарочницкая в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Нарочницкой, после разгрома Квантунской армии в Токио очень испугались того, что Советский Союз продвинется дальше и, возможно, даже оккупирует второй по величине японский остров Хокайдо. Поэтому власти Японии предпочитали скорее сдаться американцам, чем СССР.Историк подчеркнула, что без участия Советского Союза ни о какой победе во Второй мировой войне не могло быть и речи. При этом западная пропаганда продолжает упорно твердить, что Советский Союз "только помог и поучаствовал в войне". Как отметила Нарочницкая, этот лживый нарратив можно опровергнуть одним единственным фактом: за все время войны на Восточном фронте, где воевал СССР, нацистская Германия потеряла 674 дивизии, а на остальных фронтах, где воевали западные союзники – 176 дивизий.Политолог добавила, что нынешняя ситуация фактически повторяет ситуацию последних лет перед нападением Гитлера на Польшу и началом Второй мировой войны в 1939 году.3 сентября будет отмечаться 80-летие победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин и лидеры более 20 государств в этот день примут участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны, которые состоятся в Пекине. В столице КНР 3 сентября состоится масштабный парад, на котором Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
история, ссср, вторая мировая война, япония, мнения
Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году

К капитуляции Японии привели победы советских войск, а не атомные бомбы США – эксперт

09:17 29.08.2025
 
© РИА Новости . Георгий Хомзор / Перейти в фотобанкСоветско-японские переговоры о капитуляции Квантунской армии
СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. К капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года привели не сбросы американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а разгром советскими войсками Квантунской армии. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы, историк и политолог Наталия Нарочницкая в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
"Нельзя не возразить той пропаганде, утверждающей, что только бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, и привели Японию к капитуляции. Япония была готова к капитуляции и до этого... Квантунскую армию разгромил именно Советский Союз, это и было решающим", – сказала специалист.
По словам Нарочницкой, после разгрома Квантунской армии в Токио очень испугались того, что Советский Союз продвинется дальше и, возможно, даже оккупирует второй по величине японский остров Хокайдо. Поэтому власти Японии предпочитали скорее сдаться американцам, чем СССР.
Историк подчеркнула, что без участия Советского Союза ни о какой победе во Второй мировой войне не могло быть и речи. При этом западная пропаганда продолжает упорно твердить, что Советский Союз "только помог и поучаствовал в войне". Как отметила Нарочницкая, этот лживый нарратив можно опровергнуть одним единственным фактом: за все время войны на Восточном фронте, где воевал СССР, нацистская Германия потеряла 674 дивизии, а на остальных фронтах, где воевали западные союзники – 176 дивизий.
Политолог добавила, что нынешняя ситуация фактически повторяет ситуацию последних лет перед нападением Гитлера на Польшу и началом Второй мировой войны в 1939 году.
"Нам приходится напоминать нашим западным партнерам, которые уже открыто демонизируют не только тот Советский Союз, но и сегодняшнюю Россию, что попытки постоянно отвергать любые предложения о мире, об удовлетворяющем всех устройстве, которое бы соблюдало интересы безопасности всех, ведут к опаснейшему рубежу третьей мировой войны", – пояснила историк.
3 сентября будет отмечаться 80-летие победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин и лидеры более 20 государств в этот день примут участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны, которые состоятся в Пекине. В столице КНР 3 сентября состоится масштабный парад, на котором Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил.
