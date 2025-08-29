https://crimea.ria.ru/20250829/istorik-razvenchala-mif-o-voyne-na-dalnem-vostoke-v-1945-godu-1149052903.html

Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году

Историк развенчала миф о войне на Дальнем Востоке в 1945 году

история

ссср

вторая мировая война

япония

мнения

СИМФЕРОПОЛЬ 29 авг – РИА Новости Крым. К капитуляции Японии и окончанию Второй мировой войны в сентябре 1945 года привели не сбросы американцами атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, а разгром советскими войсками Квантунской армии. Об этом рассказала президент Фонда исторической перспективы, историк и политолог Наталия Нарочницкая в ходе круглого стола на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам Нарочницкой, после разгрома Квантунской армии в Токио очень испугались того, что Советский Союз продвинется дальше и, возможно, даже оккупирует второй по величине японский остров Хокайдо. Поэтому власти Японии предпочитали скорее сдаться американцам, чем СССР.Историк подчеркнула, что без участия Советского Союза ни о какой победе во Второй мировой войне не могло быть и речи. При этом западная пропаганда продолжает упорно твердить, что Советский Союз "только помог и поучаствовал в войне". Как отметила Нарочницкая, этот лживый нарратив можно опровергнуть одним единственным фактом: за все время войны на Восточном фронте, где воевал СССР, нацистская Германия потеряла 674 дивизии, а на остальных фронтах, где воевали западные союзники – 176 дивизий.Политолог добавила, что нынешняя ситуация фактически повторяет ситуацию последних лет перед нападением Гитлера на Польшу и началом Второй мировой войны в 1939 году.3 сентября будет отмечаться 80-летие победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Президент России Владимир Путин и лидеры более 20 государств в этот день примут участие в торжествах по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны, которые состоятся в Пекине. В столице КНР 3 сентября состоится масштабный парад, на котором Народно-освободительная армия Китая представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

