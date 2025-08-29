https://crimea.ria.ru/20250829/fedor-konyukhov-ustanovil-novyy-natsionalnyy-rekord-na-vozdushnom-share-1149063434.html
Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре
Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре
Знаменитый путешественник и рекордсмен Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты... РИА Новости Крым, 29.08.2025
Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили рекорд по высоте полета на воздушном шаре
06:44 29.08.2025 (обновлено: 06:45 29.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Знаменитый путешественник и рекордсмен Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате, достигнув 10 678 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.
"В 7.11 по Барнаулу через 76 минут после старта Федор Конюхов и Иван Меняйло достигли 10678 метров и побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате "ФосАгро", - говорится в сообщении.
Предыдущий национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате был установлен воздухоплавателем Виталием Ненашевым в 2019 году, он поднялся на высоту 10 266 метров.
"Таким образом, экипаж Конюхов-Меняйло превысил это достижение на 412 метров или 4,01%, что соответствует правилам Международной федерации аэронавтики (FAI) для официальной регистрации нового рекорда в воздухоплавании", - добавили в посте.
В момент установления рекорда скорость аэростата составляла 62 км/ч. Пройденное расстояние с момента старта составило 53.98 км.
Конюхов и Меняйло взлетели из пригорода Алейска в Алтайском крае. В 7.10 по местному времени (3.10 мск) рекордсмены вышли на рубеж 10 тысяч метров и переключили кислородное оборудование на высотный режим, температура окружающего воздуха опустилась до минус 46 градусов.
В 2023 году Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты
для экипажа паралета из двух человек. Стартовав с плато в предгорьях Эльбруса, они поднялись на высоту 4 728 метров и побили мировой рекорд, который держался 20 лет.
В 2026 году Конюхов и Иван Меняйло предпримут попытку
установки нового мирового рекорда дальности полета на тепловом аэростате – планируется беспосадочный перелет на несколько тысяч километров из Мурманской области на Чукотку.
