Федор Конюхов установил новый национальный рекорд на воздушном шаре

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Знаменитый путешественник и рекордсмен Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло побили национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате, достигнув 10 678 метров. Об этом сообщается в Telegram-канале Конюхова.Предыдущий национальный рекорд высоты полета на тепловом аэростате был установлен воздухоплавателем Виталием Ненашевым в 2019 году, он поднялся на высоту 10 266 метров."Таким образом, экипаж Конюхов-Меняйло превысил это достижение на 412 метров или 4,01%, что соответствует правилам Международной федерации аэронавтики (FAI) для официальной регистрации нового рекорда в воздухоплавании", - добавили в посте.В момент установления рекорда скорость аэростата составляла 62 км/ч. Пройденное расстояние с момента старта составило 53.98 км.Конюхов и Меняйло взлетели из пригорода Алейска в Алтайском крае. В 7.10 по местному времени (3.10 мск) рекордсмены вышли на рубеж 10 тысяч метров и переключили кислородное оборудование на высотный режим, температура окружающего воздуха опустилась до минус 46 градусов.В 2023 году Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин установили мировой рекорд высоты для экипажа паралета из двух человек. Стартовав с плато в предгорьях Эльбруса, они поднялись на высоту 4 728 метров и побили мировой рекорд, который держался 20 лет.В 2026 году Конюхов и Иван Меняйло предпримут попытку установки нового мирового рекорда дальности полета на тепловом аэростате – планируется беспосадочный перелет на несколько тысяч километров из Мурманской области на Чукотку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

