https://crimea.ria.ru/20250829/chislo-postradavshikh-pri-atake-vsu-na-orlovskuyu-oblast-vyroslo-do-chetyrekh-1149065946.html

Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех

Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех

Количество пострадавших после ночной атаки украинских дронов на Орловскую область увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T10:00

2025-08-29T10:00

2025-08-29T10:00

россия

орловская область

андрей клычков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147156872_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_979744d226a9763d62d4cd03cc8eb32c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших после ночной атаки украинских дронов на Орловскую область увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже число обратившихся за помощью выросло. В результате падения обломков дрона в Орле повреждены многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе –два частных дома. Сотрудники МЧС и правоохранители продолжают работу на местах происшествий.Всего в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотникАтака на Волгоградскую область: пожар в депо и остановленные поездаПлощадь пожара под Геленджиком после атаки беспилотников выросла до 32 га

россия

орловская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, орловская область, андрей клычков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия