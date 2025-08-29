Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех
Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех
Количество пострадавших после ночной атаки украинских дронов на Орловскую область увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших после ночной атаки украинских дронов на Орловскую область увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже число обратившихся за помощью выросло. В результате падения обломков дрона в Орле повреждены многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе –два частных дома. Сотрудники МЧС и правоохранители продолжают работу на местах происшествий.Всего в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем.
россия
орловская область
Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до четырех

Число пострадавших при атаке ВСУ на Орловскую область выросло до 4 человек – власти

10:00 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Количество пострадавших после ночной атаки украинских дронов на Орловскую область увеличилось до четырех человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
В Орле и Орловской области в результате падения обломков беспилотников повреждены здания. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, позже число обратившихся за помощью выросло.
"Количество пострадавших увеличилось до 4 человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
В результате падения обломков дрона в Орле повреждены многоквартирный дом и хозяйственная постройка, а также личный автотранспорт. В Орловском муниципальном округе –два частных дома. Сотрудники МЧС и правоохранители продолжают работу на местах происшествий.
Всего в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем.
