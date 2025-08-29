https://crimea.ria.ru/20250829/chetyrekhletniy-rebenok-postradal-v-stolknovenii-dvukh-avto-v-sevastopole-1149080572.html

Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на автодороге Севастополь – Инкерман в пятницу вечером, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.В результате ДТП пострадали пассажиры BMW: 4-летний ребенок, 46-летняя женщина и 47-мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.Водителей обоих авто направили на медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены

