Рейтинг@Mail.ru
Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250829/chetyrekhletniy-rebenok-postradal-v-stolknovenii-dvukh-avto-v-sevastopole-1149080572.html
Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе
Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе
Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на автодороге Севастополь – Инкерман в пятницу вечером, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T22:10
2025-08-29T22:10
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_0a198ad0cb95f1a517d17780d7b08876.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на автодороге Севастополь – Инкерман в пятницу вечером, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.В результате ДТП пострадали пассажиры BMW: 4-летний ребенок, 46-летняя женщина и 47-мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.Водителей обоих авто направили на медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/05/1128568624_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_1cffa4e38088df744273f2ab7baceada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя
Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе

В Севастополе в ДТП пострадали четырехлетний ребенок и двое взрослых

22:10 29.08.2025
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в ДТП на автодороге Севастополь – Инкерман в пятницу вечером, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
"49-летний водитель автомобиля Kia при совершении левого разворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем BMW, под управлением 43-летнего водителя, который двигался прямо без изменения направления движения", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали пассажиры BMW: 4-летний ребенок, 46-летняя женщина и 47-мужчина. Они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.
Водителей обоих авто направили на медицинское освидетельствование. По факту ДТП проводится проверка.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе микроавтобус сбил мужчину во дворе многоэтажки и уехал
Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
На Кубани в массовом ДТП с тремя фурами один человек погиб и двое ранены
 
Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияКрымНовости КрымаСевастопольНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:15В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:36Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:33Многотысячные потери ВСУ и атака на Орловскую область: главное за день
22:10Четырехлетний ребенок пострадал в столкновении двух авто в Севастополе
21:45Прихватил миллион и пропал: на Кубани ребенок попал в сети аферистов
21:01Новые школьные выплаты в Севастополе: сколько подано заявлений
20:33Крымский ученый покорил Эльбрус вместе с семилетним сыном
20:22В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAX
20:10Погода с освежающим эффектом: какими будут выходные в Крыму
19:51ЧП в порту Новороссийска: сколько нефти вылилось в море
19:31В Минобороны назвали процент возвращающихся в строй раненых на СВО
19:16В Севастополе уничтожили неразорвавшийся беспилотник
19:02Стали известны потери ВСУ с начала 2025 года
18:53На Украине повреждена инфраструктура 62% предприятий ВПК – Белоусов
18:44Два пожара в Бахчисарайском районе Крыма: под угрозой село
18:39Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО
18:31Госдеп США заявил об официальном закрытии USAID
18:21Пьянов: ЦБ рассмотрит снижение ставки на 100 или 200 базисных пунктов
18:02В Кремле раскрыли подробности визита Путина в Китай
17:41В Севастополе перекрыли движение из-за вражеского БПЛА
Лента новостейМолния