Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае
В Краснодарском крае этим летом работало 1,6 тысяч детских оздоровительных лагерей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Почти 1,6 тысяч детских оздоровительных лагерей работали этим летом в Краснодарском крае. На этих площадках отдохнули более 266 тысяч детей. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.
"В Краснодарском крае отдых и оздоровление детей в летнюю кампанию 2025 года практически удалось сохранить на уровне 2024 года. Дети получили полноценный отдых и оздоровление, что свидетельствует о положительных результатах организованной кампании", – сообщила Попова.
Летом в Краснодарском крае работали почти 1,6 тысяч детских оздоровительных лагерей, в которых отдохнули более 266 тысяч детей. В Анапе было открыто 22 лагеря, в которых отдохнули почти 45 тысяч детей, большинство из которых приехали из других регионов, уточнили в правительстве РФ.
"С начала работ водолазами собрано почти 2 тысяч тонн замазученного грунта. Очищено почти 1174 километров береговой линии", – добавили в публикации правительства России.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи. Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
