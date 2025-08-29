https://crimea.ria.ru/20250829/bolshe-266-tysyach-detey-otdokhnuli-letom-v-krasnodarskom-krae-1149071496.html

Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае

Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Больше 266 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае

Почти 1,6 тысяч детских оздоровительных лагерей работали этим летом в Краснодарском крае. На этих площадках отдохнули более 266 тысяч детей. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 29.08.2025

2025-08-29T13:51

2025-08-29T13:51

2025-08-29T13:48

правительство россии

отдых

детский отдых

кубань

краснодарский край

новости

анна попова

роспотребнадзор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136776544_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_403879e81f3a9c53901008f3ddfb42ac.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Почти 1,6 тысяч детских оздоровительных лагерей работали этим летом в Краснодарском крае. На этих площадках отдохнули более 266 тысяч детей. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова по итогам заседания правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.Летом в Краснодарском крае работали почти 1,6 тысяч детских оздоровительных лагерей, в которых отдохнули более 266 тысяч детей. В Анапе было открыто 22 лагеря, в которых отдохнули почти 45 тысяч детей, большинство из которых приехали из других регионов, уточнили в правительстве РФ.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки беспилотников в Сочи. Власти города-курорта тоже не предпринимали таких мер. Информацию об эвакуации опровергли также в министерстве труда и социального развития Краснодарского края.15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С владельца затонувшего в Керченском проливе танкера взыскали 49 млрдФилиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкойТурпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов

кубань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, отдых, детский отдых, кубань, краснодарский край, новости, анна попова, роспотребнадзор