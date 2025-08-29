Рейтинг@Mail.ru
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
Более 430 специалистов и 92 единицы техники тушат масштабный лесной пожар по Геленджиком, вызванный падением обломков украинского дрона. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Более 430 специалистов и 92 единицы техники тушат масштабный лесной пожар по Геленджиком, вызванный падением обломков украинского дрона. Об этом сообщает МЧС России.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания.Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России. По последней информации площадь пожара увеличилась и составляет 40 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:21 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Более 430 специалистов и 92 единицы техники тушат масштабный лесной пожар по Геленджиком, вызванный падением обломков украинского дрона. Об этом сообщает МЧС России.
"Авиация МЧС России продолжает ликвидацию природного пожара в Геленджике. Самолетом Бе-200ЧС и двумя вертолетами Ми-8 МЧС России совершено 37 сбросов воды общим объемом более 120 тонн", - говорится также в сообщении.
Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.
В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания.
Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России. По последней информации площадь пожара увеличилась и составляет 40 гектаров.
