https://crimea.ria.ru/20250829/bolee-400-chelovek-tushat-pozhar-pod-gelendzhikom-na-ploschadi-40-ga-1149072148.html
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
Более 430 специалистов и 92 единицы техники тушат масштабный лесной пожар по Геленджиком, вызванный падением обломков украинского дрона. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 29.08.2025
2025-08-29T14:21
2025-08-29T14:21
2025-08-29T14:21
геленджик
пожар
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147592536_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_780bbea16d342f03fe283cd7e4411009.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. Более 430 специалистов и 92 единицы техники тушат масштабный лесной пожар по Геленджиком, вызванный падением обломков украинского дрона. Об этом сообщает МЧС России.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.В связи с задымлением и возможностью распространения огня было принято решение об эвакуации ближайшей базы отдыха. На базе сельской школы развернут пункт временного пребывания.Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России. По последней информации площадь пожара увеличилась и составляет 40 гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
геленджик
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/1e/1147592536_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_459baf946ced73a5720e8d407b335c86.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, атаки всу
Более 400 человек тушат пожар под Геленджиком на площади 40 га
Более 400 человек тушат лесной пожар под Геленджиком на площади 40 гектаров