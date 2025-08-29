Рейтинг@Mail.ru
Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник
Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник
19 украинских беспилотников сбили силы ПВО над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-08-29T06:30
2025-08-29T06:30
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/04/1142355416_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_60a39fac2505ac7c4a40915a3ac633bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 19 украинских беспилотников сбили силы ПВО над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 10 БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре – над территорией Ростовской области, два – над Тульской областью, и по одному над территорией Орловской, Курской области и Республики Крым.Накануне вечером два украинских беспилотника сбили над Черным морем. Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
безопасность республики крым и севастополя, новости сво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу
Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник

Над Крымом в ночь на пятницу сбили украинский беспилотник

06:30 29.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 19 украинских беспилотников сбили силы ПВО над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 10 БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре – над территорией Ростовской области, два – над Тульской областью, и по одному над территорией Орловской, Курской области и Республики Крым.
Накануне вечером два украинских беспилотника сбили над Черным морем. Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.
