Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник
2025-08-29T06:30
2025-08-29T06:30
2025-08-29T06:30
безопасность республики крым и севастополя
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 19 украинских беспилотников сбили силы ПВО над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 10 БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре – над территорией Ростовской области, два – над Тульской областью, и по одному над территорией Орловской, Курской области и Республики Крым.Накануне вечером два украинских беспилотника сбили над Черным морем. Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
ru-RU
"С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 10 БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре – над территорией Ростовской области, два – над Тульской областью, и по одному над территорией Орловской, Курской области и Республики Крым.
Накануне вечером два украинских беспилотника сбили
над Черным морем. Днем в четверг
украинский дрон был уничтожен над Крымом.
