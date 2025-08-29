https://crimea.ria.ru/20250829/ataki-na-krym-sily-pvo-sbili-esche-odin-vrazheskiy-bespilotnik-1149062832.html

Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник

Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Атаки на Крым: силы ПВО сбили еще один вражеский беспилотник

19 украинских беспилотников сбили силы ПВО над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. 19 украинских беспилотников сбили силы ПВО над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Уточняется, что 10 БПЛА сбили над территорией Брянской области, четыре – над территорией Ростовской области, два – над Тульской областью, и по одному над территорией Орловской, Курской области и Республики Крым.Накануне вечером два украинских беспилотника сбили над Черным морем. Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

