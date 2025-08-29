https://crimea.ria.ru/20250829/armiya-rossii-ezhemesyachno-osvobozhdaet-700-kvadratnykh-kilometrov-v-zone-svo-1149077711.html

Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО

Российские военные в зоне СВО ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров территории, по сравнению с началом года темпы продвижения ВС РФ выросли...

2025-08-29T18:39

2025-08-29T18:39

2025-08-29T18:41

министерство обороны рф

андрей белоусов

армия и флот

вооруженные силы россии

новости сво

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне СВО ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров территории, по сравнению с началом года темпы продвижения ВС РФ выросли вдвое. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. Вооруженные силы РФ практически ежедневно освобождают населенные пункты в зоне специальной военной операции. Только за последнюю неделю были взяты под контроль села Клебан-Бык, Нелеповка и Первое Мая Донецкой Народной Республики, а также Филия и Запорожское в Днепропетровской области.В конце июля в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении был освобожден город Часов Яр – крупный населенный пункт и один из основных опорных пунктов обороны ВСУ в Донбассе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

