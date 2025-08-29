Рейтинг@Mail.ru
Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО
Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО - РИА Новости Крым, 29.08.2025
Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров территории, по сравнению с началом года темпы продвижения ВС РФ выросли... РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне СВО ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров территории, по сравнению с началом года темпы продвижения ВС РФ выросли вдвое. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. Вооруженные силы РФ практически ежедневно освобождают населенные пункты в зоне специальной военной операции. Только за последнюю неделю были взяты под контроль села Клебан-Бык, Нелеповка и Первое Мая Донецкой Народной Республики, а также Филия и Запорожское в Днепропетровской области.В конце июля в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении был освобожден город Часов Яр – крупный населенный пункт и один из основных опорных пунктов обороны ВСУ в Донбассе.
Армия России ежемесячно освобождает 700 квадратных километров в зоне СВО

Военные РФ ежемесячно освобождают 600-700 квадратных километров в зоне СВО – Белоусов

18:39 29.08.2025 (обновлено: 18:41 29.08.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанк Министр обороны РФ Андрей Белоусов
 Министр обороны РФ Андрей Белоусов
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне СВО ежемесячно освобождает 600-700 квадратных километров территории, по сравнению с началом года темпы продвижения ВС РФ выросли вдвое. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
"Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время – 600-700 (квадратных километров – ред.)", - сказал он.
Вооруженные силы РФ практически ежедневно освобождают населенные пункты в зоне специальной военной операции. Только за последнюю неделю были взяты под контроль села Клебан-Бык, Нелеповка и Первое Мая Донецкой Народной Республики, а также Филия и Запорожское в Днепропетровской области.

В конце июля в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении был освобожден город Часов Яр – крупный населенный пункт и один из основных опорных пунктов обороны ВСУ в Донбассе.
