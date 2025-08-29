https://crimea.ria.ru/20250829/Kakoy-segodnya-prazdnik-29-avgusta_-1118673571.html

Какой сегодня праздник: 29 августа

Какой сегодня праздник: 29 августа - РИА Новости Крым, 29.08.2025

Какой сегодня праздник: 29 августа

Сегодня во всем мире отмечают День действий против ядерных испытаний, в 1698 году Петр I заставил бояр брить бороды, а в 1966 году The Beatles сыграли свой...

общество

новости

праздники и памятные даты

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День действий против ядерных испытаний, в 1698 году Петр I заставил бояр брить бороды, а в 1966 году The Beatles сыграли свой последний концерт. А еще в этот день родился Майкл Джексон.Что празднуют в миреС 1991 года каждый год 29 августа отмечается Международный день действий против ядерных испытаний. Он был учрежден по инициативе Казахстана после закрытия Семипалатинского ядерного полигона.Также эта дата – традиционный День встречи ветеранов и действующих сотрудников подразделений специального назначения Российской Федерации.Еще в этот вторник можно отметить День гуляния по крышам, День долголетия, День бархатных тапочек. Именины у Александра, Диомида, Герасима, Анны, Степана, Якова.Знаменательные события29 августа 1698 вышел указ Петра I "О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов...". Изменения в гардеробе на Руси пережили относительно спокойно, но вот ходить "с босым рылом" не хотели. Некоторые даже совершали самоубийства. Штрафы помогли мало. В итоге бороды разрешили оставить, но обложили налогом.В этот день в 1855 году инженер Готтлиб Даймлер запатентовал первый мотоцикл: небольшой двигатель просто поставили на деревянную раму и всю эту конструкцию оснастили колесами. Тоже деревянными. Ездить на таком транспорте было еще то удовольствие, учитывая, что первые образцы с трудом разгонялись до 12 километров в час.В этот день в 1966 году легендарные The Beatles дали свой последний совместный концерт, который прошел в парке Кендлстик в Сан-Франциско. В ходе тура по США не было исполнено ни одной песни из их последнего совместного альбома Paperback Writer/Rain. Таблоиды забили тревогу, говоря о скорейшем развале легендарных битлов. Так оно и вышло.Кто родился29 августа 1958 года родился Майкл Джексон. Самый продаваемый его альбом Thriller вышел в 1982 году и 33 раза стал платиновым. Постановка и съемка ролика на песню Scream 1995 года стала самой дорогой в истории и обошлась в астрономические семь миллионов долларов. Перечислять можно долго, очевидно, что Джексон и сейчас остается легендой.В этот день в 1982 году в венгерском городе Кишкунмайша родилась Марина Пупенина. В театральном училище имени Щукина Марине настоятельно предлагают взять фамилию бабушки – Александрова. Именно под этим именем ее и узнает зритель – в первую очередь, в фильмах "Северное сияние", "Бедная Настя", "Стритрейсеры", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и "Домашний арест".Еще в этот день родились советская певица и актриса Ольга Зарубина, азербайджанский военный журналист, автор громких репортажей из Нагорного Карабаха Чингиз Мустафаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

