19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 29.08.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 29.08.2025
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
В ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем. Об этом РИА Новости Крым, 29.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, десять - над территорией Республики Крым, девять уничтожены над акваторией Черного моря, восемь - над территорией Тверской области, по два сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному - над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей.Как сообщалось, с 21.00 мск до полуночи силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненыйГосдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAMНа Украине заявили о мощных прилетах по заводу Bayraktar в Киеве
19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников

07:37 29.08.2025 (обновлено: 07:42 29.08.2025)
 
Работа ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"29 августа с полуночи до 06:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, десять - над территорией Республики Крым, девять уничтожены над акваторией Черного моря, восемь - над территорией Тверской области, по два сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному - над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей.
Как сообщалось, с 21.00 мск до полуночи силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОАтаки ВСУПВОПроисшествия
 
