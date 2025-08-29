https://crimea.ria.ru/20250829/19-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1149063855.html

19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

19 беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

В ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем. Об этом РИА Новости Крым, 29.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу силы ПВО уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотника над регионами России, в том числе 10 над Крымом и девять на Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, 18 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, десять - над территорией Республики Крым, девять уничтожены над акваторией Черного моря, восемь - над территорией Тверской области, по два сбито над территориями Орловской, Рязанской и Тульской областей, по одному - над территориями Курской, Калужской и Новгородской областей.Как сообщалось, с 21.00 мск до полуночи силы ПВО сбили 19 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Орловской области упавшие дроны повредили дома - есть раненыйГосдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAMНа Украине заявили о мощных прилетах по заводу Bayraktar в Киеве

