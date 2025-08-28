https://crimea.ria.ru/20250828/zhitel-yalty-poluchil-dva-goda-kolonii-za-oskorbleniya-russkikh-1149041954.html

Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских

Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских

Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ялты, который оставлял в интернете русофобские и экстремистские призывы. Об этом сообщили в управлении ФСБ... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T11:17

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ялты, который оставлял в интернете русофобские и экстремистские призывы. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и республиканской прокуратуре.Незаконную деятельность "комментатора" пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, уточнили в пресс-службе.Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет."Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года", - добавили в республиканской прокуратуре.Приговор законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что фигурант был задержан в июне текущего годаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русскихБизнесмен из Севастополя призывал разрушить Крымский мостВ Крыму предотвращено шесть терактов с начала года

2025

