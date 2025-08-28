Рейтинг@Mail.ru
28.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250828/zhitel-yalty-poluchil-dva-goda-kolonii-za-oskorbleniya-russkikh-1149041954.html
Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских
Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских
Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ялты, который оставлял в интернете русофобские и экстремистские призывы. Об этом сообщили в управлении ФСБ... РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ялты, который оставлял в интернете русофобские и экстремистские призывы. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и республиканской прокуратуре.Незаконную деятельность "комментатора" пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, уточнили в пресс-службе.Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет."Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года", - добавили в республиканской прокуратуре.Приговор законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что фигурант был задержан в июне текущего года
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, прокуратура республики крым, приговор, экстремизм, правосудие, крым, новости крыма, закон и право
Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских

Житель Ялты получил два года колонии-поселения за русофобские и экстремистские призывы

11:17 28.08.2025
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюЖитель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских
Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ялты, который оставлял в интернете русофобские и экстремистские призывы. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и республиканской прокуратуре.
45-летний мужчина в украинских чатах писал комментарии русофобского содержания, оскорбительно отзывался о русских и активно поддерживал действия боевиков Зеленского, отметили в ведомстве.
Незаконную деятельность "комментатора" пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, уточнили в пресс-службе.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет.
"Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года", - добавили в республиканской прокуратуре.
Приговор законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что фигурант был задержан в июне текущего года
