Житель Ялты получил два года колонии за оскорбления русских

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ялты, который оставлял в интернете русофобские и экстремистские призывы. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и республиканской прокуратуре.Незаконную деятельность "комментатора" пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, уточнили в пресс-службе.Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет."Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года", - добавили в республиканской прокуратуре.Приговор законную силу не вступил.Ранее сообщалось, что фигурант был задержан в июне текущего года
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Суд приговорил к двум годам колонии-поселения жителя Ялты, который оставлял в интернете русофобские и экстремистские призывы. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Республике Крым и республиканской прокуратуре.
45-летний мужчина в украинских чатах писал комментарии русофобского содержания, оскорбительно отзывался о русских и активно поддерживал действия боевиков Зеленского, отметили в ведомстве.
Незаконную деятельность "комментатора" пресекли сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, уточнили в пресс-службе.
Было возбуждено и расследовано уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети интернет.
"Ялтинский городской суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к двум годам в колонии-поселении и лишению права заниматься администрированием сайтов сроком на два года", - добавили в республиканской прокуратуре.
Приговор законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что фигурант был задержан
в июне текущего года
