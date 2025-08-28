https://crimea.ria.ru/20250828/zelenskiy-ugrozhaet-vengrii-posle-zapreta-na-vezd-boeviku-vsu-1149056353.html

Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ

Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ

Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Венгрии ответными мерами из-за запрета на въезд в страну командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T19:31

2025-08-28T19:31

2025-08-28T19:31

новости

венгрия

петер сийярто

нефтепровод "дружба"

украина

происшествия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149056545_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_d1d3fe06290e7dcd700c96ef9067dd6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Венгрии ответными мерами из-за запрета на въезд в страну командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба".Послу Венгрии вручили ноту протеста из-за запрета въезда в страну командующего сил беспилотных систем Украины Бровди, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.Сам Бровди оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд.Ранее Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских боевиков на нефтепровод "Дружба". От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.В Еврокомиссии заявили, что критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИДУтечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили

венгрия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, венгрия, петер сийярто, нефтепровод "дружба", украина, происшествия, владимир зеленский