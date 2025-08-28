Рейтинг@Mail.ru
Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
2025-08-28T19:31
2025-08-28T19:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Венгрии ответными мерами из-за запрета на въезд в страну командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба".Послу Венгрии вручили ноту протеста из-за запрета въезда в страну командующего сил беспилотных систем Украины Бровди, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.Сам Бровди оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд.Ранее Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских боевиков на нефтепровод "Дружба". От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.В Еврокомиссии заявили, что критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИДУтечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили
Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ

Зеленский угрожает Венгрии ответом на запрет въезда командующему беспилотными системами

19:31 28.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Венгрии ответными мерами из-за запрета на въезд в страну командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба".
"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", – сказал Зеленский.
Послу Венгрии вручили ноту протеста из-за запрета въезда в страну командующего сил беспилотных систем Украины Бровди, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Сам Бровди оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд.
Ранее Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских боевиков на нефтепровод "Дружба". От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.
В Еврокомиссии заявили, что критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила.
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИД
Утечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили
 
Лента новостейМолния