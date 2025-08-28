https://crimea.ria.ru/20250828/zelenskiy-ugrozhaet-vengrii-posle-zapreta-na-vezd-boeviku-vsu-1149056353.html
Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Венгрии ответными мерами из-за запрета на въезд в страну командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T19:31
2025-08-28T19:31
2025-08-28T19:31
новости
венгрия
петер сийярто
нефтепровод "дружба"
украина
происшествия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149056545_0:48:1280:768_1920x0_80_0_0_d1d3fe06290e7dcd700c96ef9067dd6e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Венгрии ответными мерами из-за запрета на въезд в страну командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба".Послу Венгрии вручили ноту протеста из-за запрета въезда в страну командующего сил беспилотных систем Украины Бровди, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.Сам Бровди оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд.Ранее Братислава и Будапешт направили жалобу в Еврокомиссию в связи с атакой украинских боевиков на нефтепровод "Дружба". От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.В Еврокомиссии заявили, что критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила.В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен" из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИДУтечка на нефтепроводе "Дружба": нитку в направлении ФРГ отключили
венгрия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149056545_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_cca4784ae6a758a66ba37bb756fb936b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, венгрия, петер сийярто, нефтепровод "дружба", украина, происшествия, владимир зеленский
Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
Зеленский угрожает Венгрии ответом на запрет въезда командующему беспилотными системами
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский угрожает Венгрии ответными мерами из-за запрета на въезд в страну командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди.
Ранее в четверг глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил о запрете на въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру подразделения ВСУ, ответственного за атаки на нефтепровод "Дружба".
"Если Венгрия действительно закрыла въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону одному из военных командиров, который является этническим венгром и гражданином Украины, это может вызвать только возмущение. Поручил МИД Украины выяснить все факты и реагировать соответственно", – сказал Зеленский.
Послу Венгрии вручили ноту протеста из-за запрета въезда в страну командующего сил беспилотных систем Украины Бровди, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Сам Бровди оскорбил Сийярто и его сторонников, пригрозив приехать в Венгрию, несмотря на запрет на въезд.
Ранее Братислава и Будапешт направили жалобу
в Еврокомиссию в связи с атакой украинских боевиков на нефтепровод "Дружба". От комиссии они хотят гарантий безопасности поставок, как она обещала в январе.
В Еврокомиссии заявили
, что критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила.
В марте этого года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба"
были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа
– во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. В пятницу утром
удар повторился, теперь по участку у границы с Белоруссией.
Президент США Дональд Трамп заявил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, что он "очень разозлен"
из-за атак Украины на нефтепровод "Дружба".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: