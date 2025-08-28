ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
Армия России нанесла групповой удар ракетами "Кинжал" по украинским военным авиабазам
12:14 28.08.2025 (обновлено: 12:25 28.08.2025)
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Армия России в ночь на четверг нанесла массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Как сообщалось, этой ночью в Киеве и пригороде прогремела серия взрывов, была объявлена воздушная тревога. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожары произошли в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
