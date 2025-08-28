https://crimea.ria.ru/20250828/vs-rossii-nanesli-udar-kinzhalami-po-ukrainskim-voennym-aviabazam-1149042933.html

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам

ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам

2025-08-28T12:14

2025-08-28T12:14

2025-08-28T12:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Армия России в ночь на четверг нанесла массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, этой ночью в Киеве и пригороде прогремела серия взрывов, была объявлена воздушная тревога. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожары произошли в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

ru-RU

