ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам - РИА Новости Крым, 28.08.2025
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам - РИА Новости Крым, 28.08.2025
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
Армия России в ночь на четверг нанесла массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины. Об... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T12:14
2025-08-28T12:25
россия
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
украина
министерство обороны рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Армия России в ночь на четверг нанесла массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.Как сообщалось, этой ночью в Киеве и пригороде прогремела серия взрывов, была объявлена воздушная тревога. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожары произошли в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
украина
россия, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина, министерство обороны рф
ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам

Армия России нанесла групповой удар ракетами "Кинжал" по украинским военным авиабазам

12:14 28.08.2025 (обновлено: 12:25 28.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Армия России в ночь на четверг нанесла массированный удар, в том числе ракетами "Кинжал", по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня ночью Вооруженными силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины", - говорится в сообщении.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Как сообщалось, этой ночью в Киеве и пригороде прогремела серия взрывов, была объявлена воздушная тревога. По информации мэра украинской столицы Виталия Кличко, пожары произошли в Дарницком, Днепровском, Шевченковском, Святошинском, Соломенском и Деснянском районах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)УкраинаМинистерство обороны РФ
 
