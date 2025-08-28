https://crimea.ria.ru/20250828/v-sevastopole-strelyayut-voennye-chto-izvestno-1149042132.html

В Севастополе стреляют военные: что известно

В Севастополе стреляют военные: что известно

В Севастополе флот проводит тренировки в районе внешнего рейда. Об сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировки в районе внешнего рейда. Об сообщает губернатор города Михаил Развожаев.При этом губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Накануне около полуночи силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревогаСамые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школахДобровольцы "Барс-Крым" получили награды МинобороныДобровольцы "Барс-Крым" проходят подготовку по опыту спецоперации

