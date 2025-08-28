https://crimea.ria.ru/20250828/v-sevastopole-strelyayut-voennye-chto-izvestno-1149042132.html
В Севастополе стреляют военные: что известно
В Севастополе стреляют военные: что известно
В Севастополе стреляют военные: что известно
В Севастополе флот проводит тренировки в районе внешнего рейда. Об сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T11:23
2025-08-28T11:23
2025-08-28T11:24
севастополь
новости севастополя
учения
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировки в районе внешнего рейда. Об сообщает губернатор города Михаил Развожаев.При этом губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Накануне около полуночи силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога
севастополь
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В Севастополе стреляют военные: что известно
11:23 28.08.2025 (обновлено: 11:24 28.08.2025)