В Севастополе стреляют военные: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250828/v-sevastopole-strelyayut-voennye-chto-izvestno-1149042132.html
В Севастополе стреляют военные: что известно
В Севастополе стреляют военные: что известно - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Севастополе стреляют военные: что известно
В Севастополе флот проводит тренировки в районе внешнего рейда. Об сообщает губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T11:23
2025-08-28T11:24
севастополь
новости севастополя
учения
михаил развожаев
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268403_0:9:1218:694_1920x0_80_0_0_5ff850afbd688855e94f23d45bddaa30.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировки в районе внешнего рейда. Об сообщает губернатор города Михаил Развожаев.При этом губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Накануне около полуночи силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога
севастополь
севастополь, новости севастополя, учения, михаил развожаев, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе стреляют военные: что известно

В Севастополе флот проводит тренировки со стрельбой – власти

11:23 28.08.2025 (обновлено: 11:24 28.08.2025)
 
© Министерство обороны РФУчения ВМФ России
Учения ВМФ России
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе флот проводит тренировки в районе внешнего рейда. Об сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 12:00 на внешнем рейде флот проводит тренировки со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом губернатор подчеркнул, что в городе все спокойно.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны.
С февраля 2023 года в Крыму бессрочно действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Накануне около полуночи силы ПВО уничтожили три воздушных цели над морской акваторией вблизи Севастополя. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога
СевастопольНовости СевастополяУченияМихаил РазвожаевАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Вооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
