Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/v-sevastopole-otmenili-vozdushnuyu-trevogu-1148955737.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T00:28
2025-08-28T00:29
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
михаил развожаев
крым
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_0:197:2896:1826_1920x0_80_0_0_c455cd3e3d6551cf969100dbbb2713ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250827/nad-morem-u-sevastopolya-sbili-tri-vozdushnykh-tseli---razvozhaev-1149036030.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666945_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7246ed8a63c27d52fed56a3e064c349a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, михаил развожаев, крым, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отбой воздушной тревоги

00:28 28.08.2025 (обновлено: 00:29 28.08.2025)
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он в своем Telegram-канале.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО
Вчера, 23:32
Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаМихаил РазвожаевКрымБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:28В Севастополе отменили воздушную тревогу
00:01Температура растет: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 августа
23:32Над морем у Севастополя сбили три воздушных цели - Развожаев
23:1713 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России
23:07В Севастополе объявлена воздушная тревога
22:33Заявления Аксенова по Крыму и рост экономики России – главное за день
22:05Ермак в пятницу приедет в США обсудить гарантии безопасности - Зеленский
22:02Крымский мост сейчас: обстановка на 22 часа
21:45Ветеран СВО из Севастополя стал призером чемпионата России по пара-боксу
21:34Два новых автобусных маршрута запустят в Крыму
21:21В мозгу у американца завелись паразиты из-за любви к мясу
21:01Зеленский назначил экс-вице-премьера Стефанишину послом в США
20:53Стрельба в католической школе в США: двое детей погибли и 14 ранены
20:38В Крыму назвали подростков и пожилых людей главными жертвами вербовщиков
20:20137 домов отремонтируют в Ялте по программе капремонта
19:45Россияне выбирают Крым для кинопутешествий
19:33В Крыму предотвращено шесть терактов с начала года
19:01В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
18:55В школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября
Лента новостейМолния