В Москве простились с Кириллом Вышинским - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Москве простились с Кириллом Вышинским
В Москве простились с Кириллом Вышинским - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Москве простились с Кириллом Вышинским
В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T12:31
2025-08-28T12:31
кирилл вышинский
утраты
международная медиагруппа "россия сегодня"
москва
новости
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским, передает РИА Новости.На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие.Первый замруководителя администрации президента Алексей Громов зачитал телеграмму с соболезнованиями коллективу МИА "Россия сегодня" от Владимира Путина.Как отметил президент, Вышинский был подлинным патриотом России и Украины."Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом. Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду", - говорится в телеграмме.Несмотря на то, что неонацистский режим обрушил на журналиста жестокие репрессии, он не был сломлен, не изменил своим убеждениям и принципам, подчеркнул российский лидер.Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта".Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".Журналисты и все сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Вышинского и всегда будут хранить память о нем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кирилл вышинский, утраты, международная медиагруппа "россия сегодня", москва, новости, владимир путин (политик)
В Москве простились с Кириллом Вышинским

В Москве простились с журналистом "России сегодня" Кириллом Вышинским

12:31 28.08.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов
Прощание с исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с членом СПЧ, журналистом, исполнительным директором международной медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским, передает РИА Новости.
На прощании присутствовали родные, друзья и коллеги Вышинского. Среди них - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и члены СПЧ, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и другие.
© РИА Новости . Максим Блинов
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с Кириллом Вышинским
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии прощания с Кириллом Вышинским
Первый замруководителя администрации президента Алексей Громов зачитал телеграмму с соболезнованиями коллективу МИА "Россия сегодня" от Владимира Путина.
Как отметил президент, Вышинский был подлинным патриотом России и Украины.
"Кирилл Вышинский был мужественным, сильным духом человеком, блестящим журналистом. Работая в Киеве руководителем представительства Международного информационного агентства "Россия сегодня" на Украине, он честно исполнял свой профессиональный долг, отстаивал правду", - говорится в телеграмме.
Несмотря на то, что неонацистский режим обрушил на журналиста жестокие репрессии, он не был сломлен, не изменил своим убеждениям и принципам, подчеркнул российский лидер.
"Подлинный патриот России и Украины, Кирилл Вышинский искренне верил, что мы преодолеем все испытания, перевернем нынешнюю трагическую страницу истории, возродим и укрепим добрые традиции дружбы и братства, которые веками связывали наши народы. Добрая память о Кирилле Валерьевиче Вышинском навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека", - сказано в тексте.
© РИА Новости . Максим Блинов
Прощание с исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня" Кириллом Вышинским
Кирилл Вышинский умер 23 августа в Москве после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет.
Дмитрий Киселев назвал своего многолетнего товарища и соратника "примером высочайшего гражданского, профессионального и человеческого стандарта".
Вышинский работал журналистом с 1996 года. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Журналисты и все сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Вышинского и всегда будут хранить память о нем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте.
Кирилл Вышинский, Утраты, Международная медиагруппа "Россия сегодня", Москва, Новости, Владимир Путин (политик)
 
