В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму накануне нового учебного года проходят антитеррористические учения в школах, чтобы отработать порядок дейтсвий сотрудников при возможных угрозах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.
"Это делается для того, чтобы еще раз отработать порядок действий сотрудников образовательной организации, а также сотрудников охраны, чтобы минимизировать и, возможно, даже предотвратить совершение террористического акта", – пояснил он.
По словам Томикова, главные угрозы в регионе сейчас связаны с использованием беспилотников, вооруженными нападениями с возможным захватом заложников, а также закладкой взрывных устройств.
Он отметил, что аналогичные учения проходят по поручению Министерства просвещения во всех регионах России.
"На начало учебного года все должны знать, как им правильно действовать в сложившейся ситуации", – подчеркнул эксперт.
Он также напомнил, что даже ложные звонки о минировании школ влекут серьезные последствия.
"Детвора иногда хочет пошутить, но звонки о террористической угрозе или заложенном взрывном устройстве – не игра: спецслужбы действуют по строгим алгоритмам, проводят эвакуацию и обследования, и за ложные сообщения предусмотрена очень жесткая ответственность", – резюмировал Томиков.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил
, что в образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Все здания школ, детских садов, колледжей будут оценены Роспотребнадзором, региональными министерствами, министерством внутренних дел на соответствие требованиям безопасности.
