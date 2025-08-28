Рейтинг@Mail.ru
В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах
2025-08-28T07:04
2025-08-28T06:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму накануне нового учебного года проходят антитеррористические учения в школах, чтобы отработать порядок дейтсвий сотрудников при возможных угрозах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.По словам Томикова, главные угрозы в регионе сейчас связаны с использованием беспилотников, вооруженными нападениями с возможным захватом заложников, а также закладкой взрывных устройств.Он отметил, что аналогичные учения проходят по поручению Министерства просвещения во всех регионах России."На начало учебного года все должны знать, как им правильно действовать в сложившейся ситуации", – подчеркнул эксперт.Он также напомнил, что даже ложные звонки о минировании школ влекут серьезные последствия.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Все здания школ, детских садов, колледжей будут оценены Роспотребнадзором, региональными министерствами, министерством внутренних дел на соответствие требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические ученияДень знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-форматеКупол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах

07:04 28.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму накануне нового учебного года проходят антитеррористические учения в школах, чтобы отработать порядок дейтсвий сотрудников при возможных угрозах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.

"Это делается для того, чтобы еще раз отработать порядок действий сотрудников образовательной организации, а также сотрудников охраны, чтобы минимизировать и, возможно, даже предотвратить совершение террористического акта", – пояснил он.

По словам Томикова, главные угрозы в регионе сейчас связаны с использованием беспилотников, вооруженными нападениями с возможным захватом заложников, а также закладкой взрывных устройств.
Он отметил, что аналогичные учения проходят по поручению Министерства просвещения во всех регионах России.
"На начало учебного года все должны знать, как им правильно действовать в сложившейся ситуации", – подчеркнул эксперт.
Он также напомнил, что даже ложные звонки о минировании школ влекут серьезные последствия.
"Детвора иногда хочет пошутить, но звонки о террористической угрозе или заложенном взрывном устройстве – не игра: спецслужбы действуют по строгим алгоритмам, проводят эвакуацию и обследования, и за ложные сообщения предусмотрена очень жесткая ответственность", – резюмировал Томиков.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Все здания школ, детских садов, колледжей будут оценены Роспотребнадзором, региональными министерствами, министерством внутренних дел на соответствие требованиям безопасности.
