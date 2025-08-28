https://crimea.ria.ru/20250828/v-krymu-pered-uchebnym-godom-provodyat-antiterroristicheskie-ucheniya-v-shkolakh-1149031254.html

В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах

В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах - РИА Новости Крым, 28.08.2025

В Крыму перед учебным годом проводят антитеррористические учения в школах

В Крыму накануне нового учебного года проходят антитеррористические учения в школах, чтобы отработать порядок дейтсвий сотрудников при возможных угрозах. Об... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T07:04

2025-08-28T07:04

2025-08-28T06:48

крым

радио "спутник в крыму"

сергей томиков

безопасность республики крым и севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140060714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b28516275e6ecb0f94c28d89fc6dd17b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму накануне нового учебного года проходят антитеррористические учения в школах, чтобы отработать порядок дейтсвий сотрудников при возможных угрозах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник управления координации антитеррористической деятельности республики Сергей Томиков.По словам Томикова, главные угрозы в регионе сейчас связаны с использованием беспилотников, вооруженными нападениями с возможным захватом заложников, а также закладкой взрывных устройств.Он отметил, что аналогичные учения проходят по поручению Министерства просвещения во всех регионах России."На начало учебного года все должны знать, как им правильно действовать в сложившейся ситуации", – подчеркнул эксперт.Он также напомнил, что даже ложные звонки о минировании школ влекут серьезные последствия.Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в образовательных учреждения РФ 28 августа пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе и воздушной тревоге. Все здания школ, детских садов, колледжей будут оценены Роспотребнадзором, региональными министерствами, министерством внутренних дел на соответствие требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические ученияДень знаний в приграничье Белгородской области пройдет в онлайн-форматеКупол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей томиков, безопасность республики крым и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность, мнения