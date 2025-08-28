Рейтинг@Mail.ru
В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
Пожароопасная погода сохранится в Крыму с 29 августа по 2 сентября, информирует в четверг главное управление МЧС по региону. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожароопасная погода сохранится в Крыму с 29 августа по 2 сентября, информирует в четверг главное управление МЧС по региону.С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.В Крыму ранее продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября. Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На страже пожарной безопасности Крыма стоят 260 межведомственных группШашлык в заповеднике Крыма: где пожарить и не нарваться на штрафЛеса Крыма находятся под круглосуточным видеонаблюдением
В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде

Пожароопасная погода сохранится в Крыму до 2 сентября - МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожароопасная погода сохранится в Крыму с 29 августа по 2 сентября, информирует в четверг главное управление МЧС по региону.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29, 30, 31 августа, 1 и 2 сентября в Крыму и Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.
С 1 мая на территории полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров, использование открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая сжигание сухой растительности и бытового мусора. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей, в некоторых случаях – уголовная ответственность.
В Крыму ранее продлили ограничение на посещение лесов еще на 21 день – до 16 сентября. Крымские леса закрыли для посещения в целях обеспечения пожарной безопасности еще в середине мая.
