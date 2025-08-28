https://crimea.ria.ru/20250828/v-gorakh-kabardino-balkarii-rossiyskikh-alpinistov-zavalilo-kamnyami-1149047606.html

В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями

В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями - РИА Новости Крым, 28.08.2025

В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями

В горах Кабардино-Балкарии группа российских альпинистов попала под камнепад. В результате трагедии погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T15:10

2025-08-28T15:10

2025-08-28T15:10

новости

кабардино-балкария

горы

альпинизм

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122594563_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_f9ceffbb30b8e567afbdeb6eba43674b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В горах Кабардино-Балкарии группа российских альпинистов попала под камнепад. В результате трагедии погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, сообщили в федерации.Вертолет эвакуировал двоих участников. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорчук, получила травмы и доставлена в больницу, уточнили в Федерации.Александр Расторгуев за более чем сорокалетнюю спортивную и общественную деятельность совершил свыше 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштантау. Он был президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010–2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России, в том числе учебно-методической комиссией, являлся членом рабочей группы правительства Республики Ингушетия, главным инженером проекта строительства альплагеря УАЛ (Кязи) в Джейрахском районе.Также Расторгуев был экспертом Комитета по развитию курортов и туризма Законодательного собрания Краснодарского края и членом Русского географического общества."Главное, что отличало его как человека – открытость к людям и невероятная душевная теплота. Федерация альпинизма России выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Алексеевича, его друзьям, коллегам и всем, кто знал и работал с ним", – сказано на сайте федерации.Джанги-Тау расположена на границе России (Кабардино-Балкария) и Грузии, на Главном Кавказском хребте, и является одной из высочайших точек Кавказа. Восхождение на нее является сложным альпинистским маршрутом, подходящим для опытных спортсменов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В горах Крыма спасли туристку с переломом ногиВ Крыму на Демерджи пострадал туристТуриста из Питера эвакуировали с Большой севастопольской тропы

кабардино-балкария

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кабардино-балкария, горы, альпинизм, происшествия