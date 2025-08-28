Рейтинг@Mail.ru
В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
В горах Кабардино-Балкарии группа российских альпинистов попала под камнепад. В результате трагедии погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В горах Кабардино-Балкарии группа российских альпинистов попала под камнепад. В результате трагедии погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, сообщили в федерации.Вертолет эвакуировал двоих участников. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорчук, получила травмы и доставлена в больницу, уточнили в Федерации.Александр Расторгуев за более чем сорокалетнюю спортивную и общественную деятельность совершил свыше 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштантау. Он был президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010–2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России, в том числе учебно-методической комиссией, являлся членом рабочей группы правительства Республики Ингушетия, главным инженером проекта строительства альплагеря УАЛ (Кязи) в Джейрахском районе.Также Расторгуев был экспертом Комитета по развитию курортов и туризма Законодательного собрания Краснодарского края и членом Русского географического общества."Главное, что отличало его как человека – открытость к людям и невероятная душевная теплота. Федерация альпинизма России выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Алексеевича, его друзьям, коллегам и всем, кто знал и работал с ним", – сказано на сайте федерации.Джанги-Тау расположена на границе России (Кабардино-Балкария) и Грузии, на Главном Кавказском хребте, и является одной из высочайших точек Кавказа. Восхождение на нее является сложным альпинистским маршрутом, подходящим для опытных спортсменов.
В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями

В горах Кабардино-Балкарии погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В горах Кабардино-Балкарии группа российских альпинистов попала под камнепад. В результате трагедии погиб экс-президент Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, сообщили в федерации.
"27 августа во время восхождения в Безенги на Джанги-Тау погиб Александр Расторгуев. По предварительной информации, спортивная группа, которая 25 августа выпустилась из лагеря и 27-го вышла на маршрут, попала под камнепад", – сказано в сообщении.
Вертолет эвакуировал двоих участников. Один из них не пострадал, вторая участница, Екатерина Федорчук, получила травмы и доставлена в больницу, уточнили в Федерации.
Александр Расторгуев за более чем сорокалетнюю спортивную и общественную деятельность совершил свыше 200 восхождений, включая первопрохождение на Коштантау. Он был президентом Федерации альпинизма Краснодарского края (2010–2011), руководил различными направлениями в Федерации альпинизма России, в том числе учебно-методической комиссией, являлся членом рабочей группы правительства Республики Ингушетия, главным инженером проекта строительства альплагеря УАЛ (Кязи) в Джейрахском районе.
Также Расторгуев был экспертом Комитета по развитию курортов и туризма Законодательного собрания Краснодарского края и членом Русского географического общества.
"Главное, что отличало его как человека – открытость к людям и невероятная душевная теплота. Федерация альпинизма России выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Алексеевича, его друзьям, коллегам и всем, кто знал и работал с ним", – сказано на сайте федерации.
Джанги-Тау расположена на границе России (Кабардино-Балкария) и Грузии, на Главном Кавказском хребте, и является одной из высочайших точек Кавказа. Восхождение на нее является сложным альпинистским маршрутом, подходящим для опытных спортсменов.
