Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/v-evpatorii-raskryli-seriyu-krazh-iz-gostinits--1149049867.html
В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц
В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц
Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T16:43
2025-08-28T16:33
кража
евпатория
крым
новости крыма
закон и право
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049756_0:100:720:505_1920x0_80_0_0_9f05a78edbca6aa1fef668d78fbddaeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, 48-летний неоднократно судимый за имущественные преступления крымчанин действовал в ночное время. Злоумышленник проникал в жилые помещения гостевых домов через незапертую дверь и похищал личные вещи туристов.Общая сумма ущерба, нанесенного отдыхающим, превысила 39 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.В настоящее время фигурант задержан и взят под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.Подобный инцидент также произошел в Евпатории. Ранее там задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей. За два дня ранее судимые уроженцы Ростовской области успели совершить на территории города четыре кражи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движенияВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиковВ Севастополе мужчина приручал поросят для кражи
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149049756_0:32:720:572_1920x0_80_0_0_13cd22c152ac744fa314ff53250e2c10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кража, евпатория, крым, новости крыма, закон и право, мвд по республике крым
В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц

Серию краж из гостиниц раскрыли крымские полицейские в Евпатории

16:43 28.08.2025
 
© МВД по Республике КрымВ Евпатории мужчина обворовывал туристов в гостевых домах
В Евпатории мужчина обворовывал туристов в гостевых домах
© МВД по Республике Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, 48-летний неоднократно судимый за имущественные преступления крымчанин действовал в ночное время. Злоумышленник проникал в жилые помещения гостевых домов через незапертую дверь и похищал личные вещи туристов.
"Задержанный рассказал, что, пользуясь тем, что из-за жаркой погоды приезжие в ночное время не закрывали входные двери в номера, он дожидался, когда курортники уснут, заходил в помещения и крал личные вещи и деньги", – сказано в сообщении.
Общая сумма ущерба, нанесенного отдыхающим, превысила 39 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В настоящее время фигурант задержан и взят под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.
Подобный инцидент также произошел в Евпатории. Ранее там задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей. За два дня ранее судимые уроженцы Ростовской области успели совершить на территории города четыре кражи.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения
В Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиков
В Севастополе мужчина приручал поросят для кражи
 
КражаЕвпаторияКрымНовости КрымаЗакон и правоМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта-Севастополь: пострадали пятеро
17:31Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
17:14В Севастополе учителям повысят зарплату
16:43В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц
16:09На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве
15:55Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии
15:28Суд вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
14:16Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
13:52Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
13:42В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
13:35В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
13:30Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
Лента новостейМолния