В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц
Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, 48-летний неоднократно судимый за имущественные преступления крымчанин действовал в ночное время. Злоумышленник проникал в жилые помещения гостевых домов через незапертую дверь и похищал личные вещи туристов.Общая сумма ущерба, нанесенного отдыхающим, превысила 39 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.В настоящее время фигурант задержан и взят под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.Подобный инцидент также произошел в Евпатории. Ранее там задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей. За два дня ранее судимые уроженцы Ростовской области успели совершить на территории города четыре кражи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.
По информации правоохранителей, 48-летний неоднократно судимый за имущественные преступления крымчанин действовал в ночное время. Злоумышленник проникал в жилые помещения гостевых домов через незапертую дверь и похищал личные вещи туристов.
"Задержанный рассказал, что, пользуясь тем, что из-за жаркой погоды приезжие в ночное время не закрывали входные двери в номера, он дожидался, когда курортники уснут, заходил в помещения и крал личные вещи и деньги", – сказано в сообщении.
Общая сумма ущерба, нанесенного отдыхающим, превысила 39 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
В настоящее время фигурант задержан и взят под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.
Подобный инцидент также произошел в Евпатории. Ранее там задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей
, ущерб составил 260 тысяч рублей. За два дня ранее судимые уроженцы Ростовской области успели совершить на территории города четыре кражи.
