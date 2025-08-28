https://crimea.ria.ru/20250828/v-evpatorii-raskryli-seriyu-krazh-iz-gostinits--1149049867.html

В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц

В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц

Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Местный житель Евпатории обворовал туристов, отдыхающих в гостевых домах города, почти на 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.По информации правоохранителей, 48-летний неоднократно судимый за имущественные преступления крымчанин действовал в ночное время. Злоумышленник проникал в жилые помещения гостевых домов через незапертую дверь и похищал личные вещи туристов.Общая сумма ущерба, нанесенного отдыхающим, превысила 39 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по статье "кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.В настоящее время фигурант задержан и взят под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.Подобный инцидент также произошел в Евпатории. Ранее там задержали криминальную пару за кражи вещей с пляжей, ущерб составил 260 тысяч рублей. За два дня ранее судимые уроженцы Ростовской области успели совершить на территории города четыре кражи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движенияВ Севастополе мужчина похитил ордена и медали фронтовиковВ Севастополе мужчина приручал поросят для кражи

