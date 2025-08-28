https://crimea.ria.ru/20250828/v-bakhchisarayskom-rayone-stoyat-vodovody--kogda-naselenie-budet-s-vodoy-1149042656.html

В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма ведется строительство водовода и водопроводных сетей. Об этом сообщила глава местной администрации Анжелика Ястребова, отметив, что по поручению главы Крыма Сергея Аксенова запланированы и другие мероприятия по обеспечению водой поселений района.Кроме того, строятся водопроводные сети от села Дачное к Тургеневке и Сирени, этот проект также реализуется в рамках РАИП. Протяженность данного водовода составляет 3,5 км. Объект планируют сдать в эксплуатацию в следующем году, уточнила Ястребова.Что касается обеспечения водой жителей села Скалистовского поселения, в частности двух сел Глубокий Яр и Трудолюбовка, - там планируется прокладка водопроводных линий от 7 микрорайона Бахчисарая протяженностью около шести километров и от насосной станции села Скалистое. Эти работы также намечено выполнить в 2026 году."Также запланированы работы по строительству водопроводов от Счастливенского и Загорского водохранилищ. Это позволит обеспечить водой поселения Куйбышевского, Зеленовского, Голубинского и Верхореченского муниципальных образований", - написала Ястребова, отметив, что работы по прокладке водовода продлятся в течение трех лет, с 2026 по 2028 годы.С появлением нового водовода жители 25 сел будут обеспечены водой круглосуточно, добавила она.Ранее в ходе прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" Анжелика Ястребова рассказала, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.Также сообщалось, что в селе Скалистое Бахчисарайского района установили вторую насосную станцию, которая подает воду из Партизанского водохранилища. Тем самым специалисты закрыли вопрос обеспечения ресурсом жителей второй части населенного пункта.Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, из республиканской казны выделят 600 млн рублей за три года на решение проблемы водоснабжения Бахчисарайского района.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияБолее 70 населенных пунктов в Крыму испытывают дефицит воды – гидрологНа сколько хватит запасов воды в Крыму

