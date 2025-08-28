https://crimea.ria.ru/20250828/temperatura-rastet-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1148927798.html

Температура растет: погода в Крыму в четверг

Температура растет: погода в Крыму в четверг

В четверг область повышенного атмосферного давления будет удерживать сухую погоду на полуострове. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В четверг область повышенного атмосферного давления будет удерживать сухую погоду на полуострове. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +20 градусов, днем от +25 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

