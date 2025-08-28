Рейтинг@Mail.ru
Температура растет: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Температура растет: погода в Крыму в четверг
Температура растет: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Температура растет: погода в Крыму в четверг
В четверг область повышенного атмосферного давления будет удерживать сухую погоду на полуострове. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T00:01
2025-08-28T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В четверг область повышенного атмосферного давления будет удерживать сухую погоду на полуострове. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +20 градусов, днем от +25 до +30.В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
Температура растет: погода в Крыму в четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 28.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В четверг область повышенного атмосферного давления будет удерживать сухую погоду на полуострове. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. В четверг темпаратура воздуха ночью +11…16, на южном и восточном побережье до +20; днем +26…31, в горах +18…23", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +13...15, днем +27...29.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы температура воздуха от +17 до +20 градусов, днем от +25 до +30.
В западных, южных, восточных районах Крыма, в горах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность – объявлено штормовое предупреждение.
