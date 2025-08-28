Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27

https://crimea.ria.ru/20250828/rossiyskie-sily-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-su-27-1149044416.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ более 660 самолетов,️ 283 вертолета, свыше 80 тысяч беспилотников️, 625 зенитных ракетных комплексов и другие виды военной техники.
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ более 660 самолетов,️ 283 вертолета, свыше 80 тысяч беспилотников️, 625 зенитных ракетных комплексов и другие виды военной техники.
