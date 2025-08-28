https://crimea.ria.ru/20250828/rossiyskie-sily-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-su-27-1149044416.html

Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ более 660 самолетов,️ 283 вертолета, свыше 80 тысяч беспилотников️, 625 зенитных ракетных комплексов и другие виды военной техники. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам 102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России

