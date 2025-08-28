Рейтинг@Mail.ru
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 28.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250828/rossiyskie-sily-pvo-sbili-ukrainskiy-samolet-su-27-1149044416.html
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27 - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T13:00
2025-08-28T13:00
россия
новости
министерство обороны рф
вмс украины
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ более 660 самолетов,️ 283 вертолета, свыше 80 тысяч беспилотников️, 625 зенитных ракетных комплексов и другие виды военной техники.
россия
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, новости, министерство обороны рф, вмс украины, новости сво
Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины

13:00 28.08.2025
 
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnУкраинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожили 192 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены️ более 660 самолетов,️ 283 вертолета, свыше 80 тысяч беспилотников️, 625 зенитных ракетных комплексов и другие виды военной техники.
