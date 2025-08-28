https://crimea.ria.ru/20250828/rospotrebnadzor-vyyavil-nekachestvennuyu-pitevuyu-vodu-v-ryade-gorodov-kryma-1149055039.html

Роспотребнадзор выявил некачественную питьевую воду в ряде городов Крыма

Роспотребнадзор выявил некачественную питьевую воду в ряде городов Крыма - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Роспотребнадзор выявил некачественную питьевую воду в ряде городов Крыма

В Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах Крыма зафиксировано несоответствие...

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории, Красноперекопске, Саках, Джанкое, Армянске, а также в Красноперекопском, Раздольненском и Черноморском районах Крыма зафиксировано несоответствие качества питьевой воды санитарным нормам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, вода из источников не соответствует гигиеническим требованиями по показателям общей жесткости, минерализации, содержанию хлоридов и нитратов.Генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик подтвердил РИА Новости Крым наличие проблемы, однако подчеркнул, что она касается населенных пунктов, питающихся от артезианских источников, и для здоровья населения вода не несет серьезной угрозы.Он также сообщил, что в Красноперекопске уже строится современный завод по очистке воды стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Его планируют ввести в эксплуатацию уже в этом году, после предприятие обеспечит качественным ресурсом город и пять близлежащих сел.В Евпатории проект аналогичного завода уже разработан, выделен земельный участок и пройдена государственная экспертиза. В настоящее время ожидается финансирование для начала строительно-монтажных работ.По словам руководителя "Воды Крыма", вся степная часть полуострова питается именно от артезианских скважин, что и определяет специфику состава воды в регионе.Ранее сообщалось, что в селах Трудолюбовка, Глубокий Яр, Малое Садовое, Большое Садовое, Сирень и Куйбышево Бахчисарайского района Крыма почти пересохли скважины и каптажи, в населенных пунктах установлены емкости для воды, осуществляется ее подвоз.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водойДва поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжениемПри развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение

