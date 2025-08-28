https://crimea.ria.ru/20250828/operator-vgtrk-podorvalsya-na-mine-v-kurskoy-oblasti-1149052584.html

Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья. Журналиста доставили в областную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.Хинштейн уточнил, что журналист жив. Он получил ранения, российские военные оказали первую помощь. Оператора уже доставили в Курскую областную больницу."Наши врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", – добавил руководитель региона.Кроме того, по его информации, в результате атаки вражеского БПЛА на стационарный пост МВД в селе Скородное Большесолдатского района ранен 26-летний сотрудник полиции. Он также доставлен в Курскую областную больницу, у него слепые осколочные ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для военкоров предложили ввести статус ветерана и льготыЦель №1: почему ВСУ открыли охоту на российских военкоровВ Симферополе простились с военным корреспондентом Федорчаком

курская область

2025

Новости

