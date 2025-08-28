https://crimea.ria.ru/20250828/novosti-svo-boytsy-vs-rossii-zhgut-tanki-leopard-i-unichtozhayut-boevikov-vsu-1149044849.html

Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ

Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ

Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и... РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и материальными средствами противника. Об этом сообщает пресс-служба МинобороныПодразделения группировки войск "Север" подавили силы противника в Сумской области, бои велись в районах восьми населенных пунктов. Также украинские боевики разгромлены на Харьковском направлении.Потери ВСУ на этом участке фронта превысили 180 боевиков, уничтожено пять боевых бронемашин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив силы украинских боевиков в районах трех населенных пунктов в Харьковской области и двух – в ДНР."Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", – сообщили в Минобороны.Военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск освободили Нелеповку на Донбассе и разгромили врага в окрестностях четырех сел ДНР. По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ насчитывают до 205 боевиков, боевую бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии и три склада: два с боеприпасами и один с материальными средствами.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, продавив оборону боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР. В этой зоне ответственности российских сил уничтожено свыше 410 боевиков, танк "Leopard", три боевые бронемашины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.За минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив его в районах населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР."Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США", – говорится в сводке.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага возле четырех сел в Запорожской области, а также двух – на Херсонщине, ликвидировав до 55 боевиков Зеленского. Также сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов: один с боеприпасами и четыре с материальными средствами.Ранее в четверг сообщалось, что российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. Кроме того, в ночь на четверг армия России нанесла массированный удар по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами РоссииКупол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваАрмия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны

