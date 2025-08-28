Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/novosti-svo-boytsy-vs-rossii-zhgut-tanki-leopard-i-unichtozhayut-boevikov-vsu-1149044849.html
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T13:16
2025-08-28T13:19
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и материальными средствами противника. Об этом сообщает пресс-служба МинобороныПодразделения группировки войск "Север" подавили силы противника в Сумской области, бои велись в районах восьми населенных пунктов. Также украинские боевики разгромлены на Харьковском направлении.Потери ВСУ на этом участке фронта превысили 180 боевиков, уничтожено пять боевых бронемашин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив силы украинских боевиков в районах трех населенных пунктов в Харьковской области и двух – в ДНР."Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", – сообщили в Минобороны.Военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск освободили Нелеповку на Донбассе и разгромили врага в окрестностях четырех сел ДНР. По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ насчитывают до 205 боевиков, боевую бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии и три склада: два с боеприпасами и один с материальными средствами.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, продавив оборону боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР. В этой зоне ответственности российских сил уничтожено свыше 410 боевиков, танк "Leopard", три боевые бронемашины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.За минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив его в районах населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР."Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США", – говорится в сводке.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага возле четырех сел в Запорожской области, а также двух – на Херсонщине, ликвидировав до 55 боевиков Зеленского. Также сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов: один с боеприпасами и четыре с материальными средствами.Ранее в четверг сообщалось, что российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. Кроме того, в ночь на четверг армия России нанесла массированный удар по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами РоссииКупол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваАрмия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ

Новости СВО – суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков

13:16 28.08.2025 (обновлено: 13:19 28.08.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и материальными средствами противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны
Подразделения группировки войск "Север" подавили силы противника в Сумской области, бои велись в районах восьми населенных пунктов. Также украинские боевики разгромлены на Харьковском направлении.
Потери ВСУ на этом участке фронта превысили 180 боевиков, уничтожено пять боевых бронемашин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив силы украинских боевиков в районах трех населенных пунктов в Харьковской области и двух – в ДНР.
"Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", – сообщили в Минобороны.
Военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск освободили Нелеповку на Донбассе и разгромили врага в окрестностях четырех сел ДНР. По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ насчитывают до 205 боевиков, боевую бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии и три склада: два с боеприпасами и один с материальными средствами.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, продавив оборону боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР. В этой зоне ответственности российских сил уничтожено свыше 410 боевиков, танк "Leopard", три боевые бронемашины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
За минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив его в районах населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.
"Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США", – говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага возле четырех сел в Запорожской области, а также двух – на Херсонщине, ликвидировав до 55 боевиков Зеленского. Также сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов: один с боеприпасами и четыре с материальными средствами.
Ранее в четверг сообщалось, что российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. Кроме того, в ночь на четверг армия России нанесла массированный удар по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым
102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами России
Купол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуострова
Армия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны
 
Новости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьСумская областьДнепропетровская областьПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса Таврического
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
14:16Еврокомиссия отреагировала на удары ВСУ по нефтепроводу "Дружба"
13:52Иномарка влетела в "КамАЗ" на Кубани – погиб подросток
13:42В Крыму дали экстренное предупреждение об опасной погоде
13:35В Кремле оценили состояние рынка топлива в России
13:30Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
13:16Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
13:00Российские силы ПВО сбили украинский самолет Су-27
12:43Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 14 гектаров
12:31В Москве простились с Кириллом Вышинским
12:20ВС России потопили украинский разведывательный корабль "Симферополь"
12:14ВС России нанесли удар "Кинжалами" по украинским военным авиабазам
12:12Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:00В Бахчисарайском районе строят водоводы – когда население будет с водой
11:37Крымчанин избил сожительницу до смерти
11:23В Севастополе стреляют военные: что известно
Лента новостейМолния