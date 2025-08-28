https://crimea.ria.ru/20250828/novosti-svo-boytsy-vs-rossii-zhgut-tanki-leopard-i-unichtozhayut-boevikov-vsu-1149044849.html
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T13:16
2025-08-28T13:16
2025-08-28T13:19
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_c1866af8cf1fbc5fdb98c4f3c8702916.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и материальными средствами противника. Об этом сообщает пресс-служба МинобороныПодразделения группировки войск "Север" подавили силы противника в Сумской области, бои велись в районах восьми населенных пунктов. Также украинские боевики разгромлены на Харьковском направлении.Потери ВСУ на этом участке фронта превысили 180 боевиков, уничтожено пять боевых бронемашин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив силы украинских боевиков в районах трех населенных пунктов в Харьковской области и двух – в ДНР."Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", – сообщили в Минобороны.Военнослужащие подразделений "Южной" группировки войск освободили Нелеповку на Донбассе и разгромили врага в окрестностях четырех сел ДНР. По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ насчитывают до 205 боевиков, боевую бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии и три склада: два с боеприпасами и один с материальными средствами.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, продавив оборону боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР. В этой зоне ответственности российских сил уничтожено свыше 410 боевиков, танк "Leopard", три боевые бронемашины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.За минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив его в районах населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР."Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США", – говорится в сводке.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага возле четырех сел в Запорожской области, а также двух – на Херсонщине, ликвидировав до 55 боевиков Зеленского. Также сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов: один с боеприпасами и четыре с материальными средствами.Ранее в четверг сообщалось, что российский безэкипажный катер потопил средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. Кроме того, в ночь на четверг армия России нанесла массированный удар по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым102 беспилотника сбили над Крымом и еще шестью регионами РоссииКупол Крыма: Аксенов рассказал о надежной защите полуостроваАрмия России взяла под контроль Первое Мая в ДНР - Минобороны
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_c98483155d0fce564a50641d4fdd6e71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: бойцы ВС России жгут танки Leopard и уничтожают боевиков ВСУ
Новости СВО – суточные потери ВСУ в зоне спецоперации превысили 1300 боевиков
13:16 28.08.2025 (обновлено: 13:19 28.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Безвозвратные суточные потери ВСУ превысили 1300 боевиков. На всех фронтах проведения спецоперации горит вражеская техника и склады с боеприпасами и материальными средствами противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны
Подразделения группировки войск "Север" подавили силы противника в Сумской области, бои велись в районах восьми населенных пунктов. Также украинские боевики разгромлены на Харьковском направлении.
Потери ВСУ на этом участке фронта превысили 180 боевиков, уничтожено пять боевых бронемашин, 12 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и семь складов материальных средств.
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ослабив силы украинских боевиков в районах трех населенных пунктов в Харьковской области и двух – в ДНР.
"Потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", – сообщили в Минобороны.
Военнослужащие подразделений "Южной"
группировки войск освободили Нелеповку
на Донбассе и разгромили врага в окрестностях четырех сел ДНР. По информации российского оборонного ведомства, потери ВСУ насчитывают до 205 боевиков, боевую бронемашину, пять пикапов, два орудия полевой артиллерии и три склада: два с боеприпасами и один с материальными средствами.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, продавив оборону боевиков в районах пяти населенных пунктов ДНР. В этой зоне ответственности российских сил уничтожено свыше 410 боевиков, танк "Leopard", три боевые бронемашины, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.
За минувшие сутки подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, разгромив его в районах населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях, а также в ДНР.
"Противник потерял до 240 военнослужащих, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М198 производства США", – говорится в сводке.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике врага возле четырех сел в Запорожской области, а также двух – на Херсонщине, ликвидировав до 55 боевиков Зеленского. Также сожжен американский бронеавтомобиль HMMWV, 12 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены восемь станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и пять складов: один с боеприпасами и четыре с материальными средствами.
Ранее в четверг сообщалось, что российский безэкипажный катер потопил
средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье Дуная. Кроме того, в ночь на четверг армия России нанесла массированный удар
по военно-промышленным предприятиям и военным авиабазам Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым