Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин" - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин" - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
Серебряную монету, на которой изображен портрет президента России Владимира Путина, выпустил в продажу немецкий журнал Compact. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Серебряную монету, на которой изображен портрет президента России Владимира Путина, выпустил в продажу немецкий журнал Compact. Об этом сообщает РИА Новости.Диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро, говорится на сайте журнала. Данное изделие классифицируется как медаль. Надпись на ней гласит: "Патриот Владимир Путин".Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" - на немецком.
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"

В Германии журнал выпустил в продажу серебряную монету "Патриот Владимир Путин"

09:35 28.08.2025
 
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Серебряную монету, на которой изображен портрет президента России Владимира Путина, выпустил в продажу немецкий журнал Compact. Об этом сообщает РИА Новости.
Диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро, говорится на сайте журнала. Данное изделие классифицируется как медаль. Надпись на ней гласит: "Патриот Владимир Путин".
"Он защищает суверенитет народов... Пока НАТО проводит все более агрессивный военный курс, Владимир Путин остается непреклонным. Настоящий патриот, которому небезразлична судьба его страны и свободного мира", - написала редакция журнала на своей официальной странице в соцсети X.
Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" - на немецком.
