https://crimea.ria.ru/20250828/nemetskiy-zhurnal-vypustil-serebryanuyu-monetu-patriot-vladimir-putin-1149040008.html
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин" - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
Серебряную монету, на которой изображен портрет президента России Владимира Путина, выпустил в продажу немецкий журнал Compact. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T09:35
2025-08-28T09:35
2025-08-28T09:35
россия
германия
владимир путин (политик)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148763437_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_f5793eb0ef7a4ffddd1a61b4484e8bdd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Серебряную монету, на которой изображен портрет президента России Владимира Путина, выпустил в продажу немецкий журнал Compact. Об этом сообщает РИА Новости.Диаметр монеты составляет 28 миллиметров, а цена 74,95 евро, говорится на сайте журнала. Данное изделие классифицируется как медаль. Надпись на ней гласит: "Патриот Владимир Путин".Ранее журнал уже запустил продажу серебряных монет с изображением герба России и надписью "дружба" на русском языке и подписью "немецко-российская дружба" - на немецком.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России выпустил памятную монету к 100-летию "Артека"Монету к юбилею Крымской астрофизической обсерватории выпустили в РоссииВ РФ появились памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства
россия
германия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148763437_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8f78fc9e3abb1206eaeff4ebc9ab00cf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, владимир путин (политик), новости
Немецкий журнал выпустил серебряную монету "Патриот Владимир Путин"
В Германии журнал выпустил в продажу серебряную монету "Патриот Владимир Путин"