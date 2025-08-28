Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей

https://crimea.ria.ru/20250828/moshennik-prodal-pensionerke-iz-yalty-elektroudlinitel-za-59-tysyach-rubley-1149055304.html
В Ялте мошенник обманул пенсионерку с ремонтом холодильника на 59 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Ялте молодой человек "починил" пенсионерке холодильник, за услуги взял 59 тысяч рублей. Но по факту псевдомастер даже не вскрыл заводские пломбы на технике. Об этом сообщают пресс-службы республиканских МВД и прокуратуры.
По информации правоохранителей, 88-летняя жительница Ялты увидела рекламную брошюру в почтовом ящике и решила починить сломанный холодильник. Мастера женщина вызвала на дом.
Молодой человек осмотрел технику и понял, что проблема в перегоревшем удлинителе. Он заменил его, но затем уверил хозяйку, что провел сложный ремонт с заменой деталей, уточнили следователи.
"В подтверждение составил поддельный акт и потребовал оплату – 59 тысяч рублей наличными. Спустя время женщина рассказала о случившемся внуку, который решил проверить холодильник. Обнаружилось, что никаких новых деталей мастером не менялось – заводские пломбы на месте и техника работает как прежде", – сказано в сообщении.
Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, добавили в республиканской прокуратуре.
"В настоящее время решается вопрос о предъявлении прокуратурой города искового заявления в интересах пожилой женщины", – уточнили в надзорном ведомстве.
Следственные действия продолжаются, установлено, что молодой человек причастен в общей сложности к 15 подобным преступлениям, сумма причиненного ущерба гражданам оценивается около 250 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому назначена мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
