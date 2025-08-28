Рейтинг@Mail.ru
Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 28.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250828/moshennik-prodal-pensionerke-iz-yalty-elektroudlinitel-za-59-tysyach-rubley-1149055304.html
Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей
Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей
В Ялте молодой человек "починил" пенсионерке холодильник, за услуги взял 59 тысяч рублей. Но по факту псевдомастер даже не вскрыл заводские пломбы на технике... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T21:16
2025-08-28T20:08
ялта
происшествия
новости крыма
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
бытовая техника
мошенничество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Ялте молодой человек "починил" пенсионерке холодильник, за услуги взял 59 тысяч рублей. Но по факту псевдомастер даже не вскрыл заводские пломбы на технике. Об этом сообщают пресс-службы республиканских МВД и прокуратуры.По информации правоохранителей, 88-летняя жительница Ялты увидела рекламную брошюру в почтовом ящике и решила починить сломанный холодильник. Мастера женщина вызвала на дом.Молодой человек осмотрел технику и понял, что проблема в перегоревшем удлинителе. Он заменил его, но затем уверил хозяйку, что провел сложный ремонт с заменой деталей, уточнили следователи.Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, добавили в республиканской прокуратуре."В настоящее время решается вопрос о предъявлении прокуратурой города искового заявления в интересах пожилой женщины", – уточнили в надзорном ведомстве.Следственные действия продолжаются, установлено, что молодой человек причастен в общей сложности к 15 подобным преступлениям, сумма причиненного ущерба гражданам оценивается около 250 тысяч рублей.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому назначена мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
ялта
ялта, происшествия, новости крыма, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, бытовая техника, мошенничество
Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей

В Ялте мошенник обманул пенсионерку с ремонтом холодильника на 59 тысяч рублей

21:16 28.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Ялте молодой человек "починил" пенсионерке холодильник, за услуги взял 59 тысяч рублей. Но по факту псевдомастер даже не вскрыл заводские пломбы на технике. Об этом сообщают пресс-службы республиканских МВД и прокуратуры.
По информации правоохранителей, 88-летняя жительница Ялты увидела рекламную брошюру в почтовом ящике и решила починить сломанный холодильник. Мастера женщина вызвала на дом.
Молодой человек осмотрел технику и понял, что проблема в перегоревшем удлинителе. Он заменил его, но затем уверил хозяйку, что провел сложный ремонт с заменой деталей, уточнили следователи.
"В подтверждение составил поддельный акт и потребовал оплату – 59 тысяч рублей наличными. Спустя время женщина рассказала о случившемся внуку, который решил проверить холодильник. Обнаружилось, что никаких новых деталей мастером не менялось – заводские пломбы на месте и техника работает как прежде", – сказано в сообщении.
Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел. Правоохранители проверяют его причастность к аналогичным преступлениям, добавили в республиканской прокуратуре.
"В настоящее время решается вопрос о предъявлении прокуратурой города искового заявления в интересах пожилой женщины", – уточнили в надзорном ведомстве.
Следственные действия продолжаются, установлено, что молодой человек причастен в общей сложности к 15 подобным преступлениям, сумма причиненного ущерба гражданам оценивается около 250 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому назначена мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
