Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T18:35

2025-08-28T18:35

2025-08-28T18:35

севастополь

новости севастополя

морской транспорт

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.

севастополь

2025

