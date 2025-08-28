Рейтинг@Mail.ru
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250828/morskoy-transport-sevastopolya-vozobnovil-rabotu-1149055446.html
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Морской транспорт Севастополя возобновил работу
Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T18:35
2025-08-28T18:35
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0e/1144182019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e58e203e486f67571b982907b1c6e6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.Причина остановки не указывалась.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской транспорт Севастополя возобновил работу

Морской транспорт Севастополя возобновил работу после остановки

18:35 28.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Морской транспорт Севастополя возобновил работу после объявленной ранее остановки движения, сообщает профильный городской департамент.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Причина остановки не указывалась.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
