Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
Ситуация на дорогах Крыма
2025-08-28T15:22
2025-08-28T15:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста выезда с полуострова ждут более 1500 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Кубани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы с 17:00 до 23:00. А самые трудные для проезда дни пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентовРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым
15:22 28.08.2025 (обновлено: 15:24 28.08.2025)
 
Крымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста выезда с полуострова ждут более 1500 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 15 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1580 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – сказано в сообщении.

При этом со стороны Кубани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы с 17:00 до 23:00. А самые трудные для проезда дни пятница, суббота и воскресенье.
Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.
