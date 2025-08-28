https://crimea.ria.ru/20250828/krymskiy-most-vyezda-s-poluostrova-zhdut-bolee-1500-mashin-1149048148.html

Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин

2025-08-28T15:22

2025-08-28T15:22

2025-08-28T15:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми пунктами возле Крымского моста выезда с полуострова ждут более 1500 авто. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Кубани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы с 17:00 до 23:00. А самые трудные для проезда дни пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентовРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым

