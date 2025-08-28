https://crimea.ria.ru/20250828/krymskiy-most-utrom-v-chetverg-v-ocheredi-bolee-tysyachi-mashin--1149036824.html

Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин

Больше тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту утром в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.08.2025

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_603db0ba02f32957ecbc163cad590ec1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту утром в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края проезд свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

