Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
Больше тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту утром в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T06:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту утром в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края проезд свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
