Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
Крымский мост утром в четверг: в очереди более тысячи машин
28.08.2025
Больше тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту утром в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_603db0ba02f32957ecbc163cad590ec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту утром в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края проезд свободен.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, крым, новости крыма
© РИА Новости . Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Больше тысячи автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту утром в четверг. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

По данным на 6.00, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1180 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов.

Со стороны Краснодарского края проезд свободен.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
