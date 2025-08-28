https://crimea.ria.ru/20250828/krymskiy-most-seychas-vremya-ozhidaniya-vyroslo-do-4-chasov--1149039641.html

Крымский мост сейчас: время ожидания выросло до 4 часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, в автомобильной пробке к досмотровым пунктам со стороны Керчи находится 1450 транспортных средств. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Краснодарского края очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Очередь увеличилась на 270 машин за три часа. В 6 утра проезда на досмотр со стороны Керчи ожидали 1180 транспортных средств.Проехать мост с минимальными пробками и даже без них реально, для этого достаточно подгадать время выезда, чтобы оказаться на транспортном переходе с 1-00 до 7-00: в эти часы машин в очереди меньше всего. Самые напряженные часы: с 17-00 до 23-00. А самые трудные для проезда дни: пятница, суббота и воскресенье.Однако стоит учитывать, что тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.По словам главы Крыма Сергея Аксенова, очереди на выезде с полуострова на Крымском мосту связаны с усиленными проверками на досмотровых пунктах, это вынужденные меры.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентовРост 500 процентов – россияне бронируют Крым на сентябрьВысокий во всех смыслах сезон: почему туристы выбирают Крым

