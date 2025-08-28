https://crimea.ria.ru/20250828/kakoy-segodnya-prazdnik-28-avgusta-1130939800.html

Какой сегодня праздник: 28 августа

Какой сегодня праздник: 28 августа - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Какой сегодня праздник: 28 августа

Христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 важнейших праздников в православии. В этот день был основан старейший город в США, открыт спутник... РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из 12 важнейших праздников в православии. В этот день был основан старейший город в США, открыт спутник Сатурна Энцелад, запущена железная дорога между Москвой и Петербургом и основана одна из крупнейших в мире автомобильных компаний Toyota. Родились писатель-фантаст Аркадий Стругацкий и актриса Наталья Гундарева.Что празднуют в миреУспение Пресвятой Богородицы – большой христианский праздник, который отмечают и католики, и православные христиане. Русская православная церковь отмечает этот день по юлианскому календарю, 28 августа. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост, наиболее строгий после Великого поста.В этот же день в России традиционно отмечают народный праздник Спожинки. Это ритуальный день увязывания последнего "дожиночного" снопа. После этого проводятся праздничные трапезы и народные гулянья.А еще 28 августа – День котлет в Костроме, День дедушек и бабушек в Мексике и на Тайване. Именины у Марии, Александра, Максима.Знаменательные событияВ 1789 году английский астроном Фредерик Уильям Гершель открыл спутник Сатурна Энцелад, названный в честь гиганта Энкелада из древнегреческой мифологии.В 1850 году в Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера "Лоэнгрин". Постановкой занимался другой известный композитор Ференц Лист, поскольку сам автор вынужден был уехать из страны, чтобы не попасть под арест за участие в Дрезденском восстании.В 1851 году состоялось торжественное открытие Николаевской железной дороги, соединившей Петербург и Москву – третьей по счету железной дороги, построенной в Российской империи и первой состоявшей из двух путей. После нескольких реконструкций и частичного изменения линии хода функционирует до сих пор.В 1908 году на Волковом поле под Петербургом состоялся полет первого российского военного дирижабля "Учебный". Поучаствовать в военных действиях ему так и не пришлось: в 1909 году дирижабль демонтировали.В 1920 году стартовала первая всероссийкая статистическая перепись населения.В 1937 году была основана компания Toyota Motor Co. Несмотря на то, что основателем стал японец Киитиро Тоеда, история фирмы началась с его отца Сакити Тоеды, который изобрел автоматический ткацкий станок Тойода. В основу механизма был положен принцип дзидока – это значит, что машина останавливала работу сама, когда возникала какая-либо проблема. Со временем это стало частью производственной системы компании.В 1963 году на ступенях мемориала Линкольну в США американский проповедник Мартин Лютер Кинг произнес одну из самых знаменитых своих речей под названием "У меня есть мечта". Мечта Лютера Кинга сводилась к тому, чтобы в будущем белокожие и чернокожие люди имели равные гражданские права. В честь этой речи в Америке 28 августа отмечают День мечты.Кто родилсяВ 1749 году родился немецкий писатель, мыслитель и философ Иоганн Вольфганг Гете. Главный идеолог литературного движения "Буря и натиск". Его произведения "Фауст", "Страдания юного Вертера", "Вильгельм Майстер" признаны шедеврами и немецкой, и мировой литературы.В 1917 году родился американский писатель и автор многих знаменитых комиксов Джек Керби. Создал таких персонажей, как Капитан Америка, Халк, Люди Икс и Фантастическая четверка, многих из них – в соавторстве со Стэном Ли. После ссоры с Marvel ушел к конкурентам DC Comics и для них создал знаменитый "Четвертый мир".В 1918 году родилась советская партизанка Лиза Чайкина. В годы Второй Мировой войны возглавляла подпольную организацию молодежи в Калининской области. Была захвачена немцами по доносу и расстреляна в ноябре 1941 года.В 1925 году родился русский советский переводчик и писатель-фантаст Аркадий Стругацкий. Вместе с братом Борисом создал произведения, которые сегодня считаются классикой научной и социальной фантастики – "Пикник на обочине", "Обитаемый остров", "Страна багровых туч", "Трудно быть богом", "Понедельник начинается в субботу" и другие.В 1948 году родилась звезда советского кино Наталья Гундарева. На ее счету больше 60 ролей в кино, в том числе и прославившие ее картины "Труффальдино из Бергамо", "О бедном гусаре замолвите слово", "Отпуск в сентябре", "Хозяйка детского дома", "Однажды двадцать лет спустя", а также "Мнимый больной", "Подвиг Одессы", "Прощание славянки", "Жизнь Клима Самгина" и так далее.Также в этот день родились российский актер Юрий Беляев, американский кинорежиссер Дэвид Финчер, автор "Покемонов" Сатоси Тадзири, российский актер Даниил Спиваковский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

