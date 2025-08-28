https://crimea.ria.ru/20250828/gosdep-ssha-odobril-sdelku-po-prodazhe-ukraine-dalnoboynykh-raket-eram-1149061254.html

Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM

Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM

В Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило в... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T23:07

2025-08-28T23:07

2025-08-28T23:11

госдепартамент сша

новости

сша

дальнобойное оружие

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774227_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_eff1967a4f7435064305e7323a267c18.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.Украина запросила более 3000 управляемых ракет большой дальности и навигационных систем с защитой от помех. В пакет предполагаемой поставки могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике, перечислили в ведомстве.В агентстве отметили, что поставки "призваны усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности", при этом утверждается, что они "не изменят базовый военный баланс в регионе". Финансирование закупки планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы военного финансирования.Реализация сделки не потребует размещения дополнительных американских военных или представителей подрядчиков на территории Украины, подчеркнули в ведомстве.Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии

сша

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдепартамент сша, новости, сша, дальнобойное оружие, украина