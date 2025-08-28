Рейтинг@Mail.ru
Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/gosdep-ssha-odobril-sdelku-po-prodazhe-ukraine-dalnoboynykh-raket-eram-1149061254.html
Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM
Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM
В Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило в... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T23:07
2025-08-28T23:11
госдепартамент сша
новости
сша
дальнобойное оружие
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774227_0:184:1280:904_1920x0_80_0_0_eff1967a4f7435064305e7323a267c18.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.Украина запросила более 3000 управляемых ракет большой дальности и навигационных систем с защитой от помех. В пакет предполагаемой поставки могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике, перечислили в ведомстве.В агентстве отметили, что поставки "призваны усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности", при этом утверждается, что они "не изменят базовый военный баланс в регионе". Финансирование закупки планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы военного финансирования.Реализация сделки не потребует размещения дополнительных американских военных или представителей подрядчиков на территории Украины, подчеркнули в ведомстве.Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова МерцаВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/06/1120774227_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_783b608a68560ea56c83f0953fb63f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдепартамент сша, новости, сша, дальнобойное оружие, украина
Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM

Сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM одобрили в Госдепартаменте США

23:07 28.08.2025 (обновлено: 23:11 28.08.2025)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. В Госдепартаменте США одобрили возможную сделку по продаже Киеву управляемых ракет ERAM и сопутствующего оборудования на 825 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящее в состав Пентагона. Об этом пишет РИА Новости.
Украина запросила более 3000 управляемых ракет большой дальности и навигационных систем с защитой от помех. В пакет предполагаемой поставки могут войти контейнеры, оборудование для подвески, запасные части, программное обеспечение, учебные материалы, а также услуги по технической поддержке и логистике, перечислили в ведомстве.
В агентстве отметили, что поставки "призваны усилить способность Украины отражать текущие и будущие угрозы, обеспечивать самооборону и выполнять задачи по региональной безопасности", при этом утверждается, что они "не изменят базовый военный баланс в регионе". Финансирование закупки планируется за счет средств Дании, Нидерландов и Норвегии, а также американской программы военного финансирования.
Реализация сделки не потребует размещения дополнительных американских военных или представителей подрядчиков на территории Украины, подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что в администрации президента США Дональда Трампа одобрили продажу для Украины более трех тысяч ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM).
Поставки американских дальнобойных ракет ERAM для Киева нужны президенту США Дональду Трампу для шантажа. Кроме того, США традиционно зарабатывают на конфликте. Такое мнение РИА Новости Крым выразил доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее анонсировал новые дальнобойные удары по территории России.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Германия финансировала производство Киевом дальнобойных ракет "Сапсан"
Решение по дальнобойному оружию для Киева: эксперт оценил слова Мерца
ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
 
Госдепартамент СШАНовостиСШАДальнобойное оружиеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM
22:21Пожар под Севастополем потушили
22:15Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь
22:00Беспилотники сбили над Черным морем
21:52Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день
21:312,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу
21:16Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей
20:48Химия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лаборатория
20:32Роспотребнадзор выявил некачественную питьевую воду в ряде городов Крыма
20:05Площадь пожара под Геленджиком после атаки беспилотников выросла до 32 га
19:47Над Крымом отработала ПВО
19:31Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
19:10Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
18:52В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
18:38Крымский мост открыт для проезда
18:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
18:31Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
18:1670 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
18:04В Севастополе закрыли рейд
17:59Крымский мост закрыт для движения
Лента новостейМолния