Часть Крыма осталась без воды

Из-за аварии на сетях подачу воды временно ограничили на ряде улиц в Симферополе, Алуште, Джанкое. Также воды нет в селах Красноперекопского и Ленинского... РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях подачу воды временно ограничили на ряде улиц в Симферополе, Алуште, Джанкое. Также воды нет в селах Красноперекопского и Ленинского районов полуострова, сообщили в пресс-службе предприятия "Вода Крыма".В Симферополе ориентировочно до 18 часов без воды останутся абоненты, проживающие по улицам: 60 лет Октября (частично), 1-й Конной Армии, Аральская, Залесская (частично), Кантар, Баррикадная (частично), Ешиль-Ада. Также отключение затронет микрорайон Фонтаны и прилегающие улицы, переулки.Кроме того, в четверг ориентировочно до 15 часов не будет воды в Алуште - в домах по улицам Судакская и Красноармейская.В Джанкое водоснабжение ограничено по улицам: Южная (частично), Гоголя (частично), Щорса (частично), Колхозная, Западная, Чкалова, Куйбышева (частично) и в переулке Виноградном. Ориентировочно работы продлятся до 17 часов.До полудня воды не будет по джанкойским улицам: Кутузова (частично), Гагарина, Суворова, Парковая, Луговая (частично), а также по переулкам Азовский и Днепропетровский. Дезинфекция водонапорной башни и сетей водоснабжения будет производится до 16:00 (ориентировочно) в пгт. Красногвардейское - улицы 50 лет Октября и КиевскаяВ Красноперекопске воду отключат до 23:00 (ориентировочно), также без воды временно останутся села Совхозное, Почетное, Пятихатка, Пролетарка"Силами филиала будет осуществляться подвоз воды. Актуальную информацию можно узнать по телефону диспетчерской: +7 (978) 877-44-90", - уточнили на предприятии.В Ленинском районе полуострова воды не будет до 17:00 (ориентировочно) в селе Азовское. А в Керчи до 14:00 (ориентировочно) - на улицах Буденного (№2/5,-19), Блюхера (№3,4,6,8), Рыбаков (№1, 2), Марата (№1-20), Ворошилова (№1-А,1/1-23,23-А), Херсонская (№1-12), Одесская, Новоросийская, Шоссе Героев Сталинграда (частично).Ранее сообщалось, что в Симферополе 12 улиц остались без воды из-за ремонта на сетях, также временно отключены несколько улиц в пригородном поселке Николаевка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжениемВ Крыму разрабатывают единую схему водоснабженияКак решили вопрос водоснабжения села Скалистое Бахчисарайского района

