Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T12:12

2025-08-28T12:12

2025-08-28T12:58

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Первое Мая в Донбассе. 25 августа был взят под контроль населенный пункт Запорожское, а 24 августа – Филия в Днепропетровской области. 23 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

