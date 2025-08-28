https://crimea.ria.ru/20250828/armiya-rossii-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-donbasse-1149042888.html
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T12:12
2025-08-28T12:12
2025-08-28T12:58
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
потери всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении российскими войсками населенного пункта Первое Мая в Донбассе. 25 августа был взят под контроль населенный пункт Запорожское, а 24 августа – Филия в Днепропетровской области. 23 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенных пунктов Среднее и Клебан-Бык в ДНР. За прошедшую неделю Вооруженные силы РФ освободили девять населенных пунктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
Армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:12 28.08.2025 (обновлено: 12:58 28.08.2025)