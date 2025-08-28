Рейтинг@Mail.ru
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь - РИА Новости Крым, 28.08.2025
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь - РИА Новости Крым, 28.08.2025
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
В Симферопольском районе Крыма тушат ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров, пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T18:16
2025-08-28T18:10
новости крыма
симферопольский район
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма тушат ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров, пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщает МЧС России.Совместно работают силы и средства МЧС России, республики и администрации, всего задействованы 105 специалистов и 29 единиц техники. Они тушат, опахивают территорию и создают минерализованные полосы для сдерживания огня, добавили в ведомстве. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули спасатели.Как сообщалось, в Севастополе в четверг произошло возгорание сухой растительности вблизи поселка Сахарная Головка. По состоянию на середину дня площадь пожара составляла 6000 квадратных метров.
симферопольский район
новости крыма, симферопольский район, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, видео
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь

Под Симферополем на 70 гектарах горит сухая трава – ветер разгоняет огонь

18:16 28.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма тушат ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров, пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщает МЧС России.

"В Крыму тушат 70 гектаров ландшафта. Между селами Равнополье и Кольчугино Симферопольского района загорелась сухая растительность. Ветер разгоняет огонь", – говорится в сообщении.

Совместно работают силы и средства МЧС России, республики и администрации, всего задействованы 105 специалистов и 29 единиц техники. Они тушат, опахивают территорию и создают минерализованные полосы для сдерживания огня, добавили в ведомстве. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули спасатели.
Как сообщалось, в Севастополе в четверг произошло возгорание сухой растительности вблизи поселка Сахарная Головка. По состоянию на середину дня площадь пожара составляла 6000 квадратных метров.
Новости КрымаСимферопольский районПроисшествияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Пожар
 
