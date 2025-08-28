https://crimea.ria.ru/20250828/70-gektarov-sukhoy-travy-goryat-pod-simferopolem--veter-razgonyaet-ogon-1149054206.html

70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь

70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь

В Симферопольском районе Крыма тушат ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров, пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма тушат ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров, пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщает МЧС России.Совместно работают силы и средства МЧС России, республики и администрации, всего задействованы 105 специалистов и 29 единиц техники. Они тушат, опахивают территорию и создают минерализованные полосы для сдерживания огня, добавили в ведомстве. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули спасатели.Как сообщалось, в Севастополе в четверг произошло возгорание сухой растительности вблизи поселка Сахарная Головка. По состоянию на середину дня площадь пожара составляла 6000 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 туриста заблокированы лесным пожаром под ГеленджикомБольшой ландшафтный пожар под Симферополем потушилиВ Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"

