https://crimea.ria.ru/20250828/70-gektarov-sukhoy-travy-goryat-pod-simferopolem--veter-razgonyaet-ogon-1149054206.html
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь - РИА Новости Крым, 28.08.2025
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
В Симферопольском районе Крыма тушат ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров, пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T18:16
2025-08-28T18:16
2025-08-28T18:10
новости крыма
симферопольский район
происшествия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149053868_0:42:1123:674_1920x0_80_0_0_0ac1e781c43ed90a26d7a0f0a461a204.png
СИМФЕРОПОЛЬ 28 авг – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма тушат ландшафтный пожар, охвативший площадь в 70 гектаров, пожарным удалось локализовать огонь. Об этом сообщает МЧС России.Совместно работают силы и средства МЧС России, республики и администрации, всего задействованы 105 специалистов и 29 единиц техники. Они тушат, опахивают территорию и создают минерализованные полосы для сдерживания огня, добавили в ведомстве. Угрозы населенным пунктам нет, подчеркнули спасатели.Как сообщалось, в Севастополе в четверг произошло возгорание сухой растительности вблизи поселка Сахарная Головка. По состоянию на середину дня площадь пожара составляла 6000 квадратных метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 туриста заблокированы лесным пожаром под ГеленджикомБольшой ландшафтный пожар под Симферополем потушилиВ Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149053868_0:0:899:674_1920x0_80_0_0_2eecf97c34acaeba0bda5470df42a97c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, симферопольский район, происшествия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), пожар, видео
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
Под Симферополем на 70 гектарах горит сухая трава – ветер разгоняет огонь