Рейтинг@Mail.ru
2,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/25-milliona-snaryadov--zelenskiy-vydvinul-novye-trebovaniya-k-zapadu-1149052301.html
2,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу
2,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу - РИА Новости Крым, 28.08.2025
2,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу
Глава Киевского режима Владимир Зеленский требует предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T21:31
2025-08-28T21:39
новости
германия
украина
владимир зеленский
поставки западного оружия украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146722935_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9379204c5494854f6d63923f7147dfde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский требует предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.При этом, по его словам, в настоящее время западный мир располагает мощностями по производству около двух миллионов артиллерийских снарядов, чего недостаточно."Нам нужно больше, и 50% этих снарядов будет производиться на заводе Rheinmetall", –добавил Паппергер, по оценке которого для полного обновления арсеналов Европе потребуется не менее 10 лет.Завод концерна Rheinmetall по производству снарядов на Украине будет готов к 2026 году, сообщал ранее Паппергер.Концерн Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларовНа складах Украины и Европы закончилось оружиеСША одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
германия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146722935_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_5d356c00bed637a9b01beebebd355347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, германия, украина, владимир зеленский, поставки западного оружия украине
2,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу

Зеленский требует от Запада миллионы снарядов – глава концерна Rheinmetal

21:31 28.08.2025 (обновлено: 21:39 28.08.2025)
 
© AP Photo Matt RourkeГаубичные снаряды
Гаубичные снаряды - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© AP Photo Matt Rourke
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский требует предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.
"Зеленский сказал, что ему необходимо 2,5 миллиона (снарядов – ред.), если у нас будет прекращение огня, и 4,5 миллиона, если у нас будет война", – заявил Паппергер в интервью британскому телеканалу Sky News.
При этом, по его словам, в настоящее время западный мир располагает мощностями по производству около двух миллионов артиллерийских снарядов, чего недостаточно.
"Нам нужно больше, и 50% этих снарядов будет производиться на заводе Rheinmetall", –добавил Паппергер, по оценке которого для полного обновления арсеналов Европе потребуется не менее 10 лет.
Завод концерна Rheinmetall по производству снарядов на Украине будет готов к 2026 году, сообщал ранее Паппергер.
Концерн Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларов
На складах Украины и Европы закончилось оружие
США одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки
 
НовостиГерманияУкраинаВладимир ЗеленскийПоставки западного оружия Украине
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM
22:21Пожар под Севастополем потушили
22:15Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь
22:00Беспилотники сбили над Черным морем
21:52Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день
21:312,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу
21:16Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей
20:48Химия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лаборатория
20:32Роспотребнадзор выявил некачественную питьевую воду в ряде городов Крыма
20:05Площадь пожара под Геленджиком после атаки беспилотников выросла до 32 га
19:47Над Крымом отработала ПВО
19:31Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
19:10Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
18:52В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
18:38Крымский мост открыт для проезда
18:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
18:31Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
18:1670 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
18:04В Севастополе закрыли рейд
17:59Крымский мост закрыт для движения
Лента новостейМолния