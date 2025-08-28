https://crimea.ria.ru/20250828/25-milliona-snaryadov--zelenskiy-vydvinul-novye-trebovaniya-k-zapadu-1149052301.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Глава Киевского режима Владимир Зеленский требует предоставить Украине 2,5 миллиона артиллерийских снарядов даже в случае прекращения огня. Об этом заявил генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.При этом, по его словам, в настоящее время западный мир располагает мощностями по производству около двух миллионов артиллерийских снарядов, чего недостаточно."Нам нужно больше, и 50% этих снарядов будет производиться на заводе Rheinmetall", –добавил Паппергер, по оценке которого для полного обновления арсеналов Европе потребуется не менее 10 лет.Завод концерна Rheinmetall по производству снарядов на Украине будет готов к 2026 году, сообщал ранее Паппергер.Концерн Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и вооружений в Европе. Росту его доходов способствовали поставки Германией вооружений Украине, включая произведенные концерном танки, БМП, БТР, системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в октябре прошлого года отметил, что завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall будет законной целью для российских войск.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в вооруженное противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 млрд долларовНа складах Украины и Европы закончилось оружиеСША одобрили продажу для Украины тысяч ракет увеличенного радиуса атаки

